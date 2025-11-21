Ποδηλάτης 76 ετών παρασύρθηκε θανάσιμα από αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη

0

Ο Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης τόνισε ότι υπάρχουν ελλείψεις παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας στον δήμο Κορδελιού-Ευόσμου

Μια ακόμη τραγωδία έρχεται να προστεθεί στη λίστα των τροχαίων στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, ένας 76χρονος ποδηλάτης παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στη διασταύρωση των οδών Καραολή και Δημητρίου και Μακεδονίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με ανάρτησή του στο Facebook, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και τόνισε ότι υπάρχουν ελλείψεις παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας στον δήμο Κορδελιού-Ευόσμου.

«Η απώλεια του 76χρονου ποδηλάτη στον Εύοσμο μάς προκαλεί βαθιά θλίψη. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Το δυστύχημα αυτό αποτελεί ακόμη μία τραγική υπενθύμιση της έλλειψης ουσιαστικών παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας στον δήμο Κορδελιού-Ευόσμου».

Όπως αναφέρει στην ανάρτηση ο σύλλογος: «Μέσα στα τελευταία χρόνια στον ίδιο δήμο έχουν σημειωθεί και δύο ακόμη θανατηφόρα δυστυχήματα με νεαρούς ποδηλάτες. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει υπάρξει καμία σημαντική παρέμβαση ούτε στα συγκεκριμένα σημεία, ούτε σε άλλες επικίνδυνες διασταυρώσεις του δήμου», συμπληρώνεται στην ανάρτηση.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση:

«Η απώλεια του 76χρονου ποδηλάτη στον Εύοσμο μάς προκαλεί βαθιά θλίψη. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Το δυστύχημα αυτό αποτελεί ακόμη μία τραγική υπενθύμιση της έλλειψης ουσιαστικών παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας στον δήμο Κορδελιού–Ευόσμου.

Υπενθυμίζουμε ότι μέσα στα τελευταία χρόνια στον ίδιο δήμο έχουν σημειωθεί και δύο ακόμη θανατηφόρα δυστυχήματα με νεαρούς ποδηλάτες. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει υπάρξει καμία σημαντική παρέμβαση ούτε στα συγκεκριμένα σημεία, ούτε σε άλλες επικίνδυνες διασταυρώσεις του δήμου. Η απουσία οποιασδήποτε ουσιαστικής αντίδρασης δείχνει μια δημοτική διοίκηση που παραμένει δυστυχώς "τυφλή" απέναντι σε θέματα ασφάλειας των πιο ευάλωτων χρηστών του δρόμου.

Το σημείο του πρόσφατου συμβάντος είναι κομβικό και στα προσχέδια του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) προβλέπονται παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να έχουν ήδη δρομολογηθεί. Ωστόσο, ο δήμος Κορδελιού–Ευόσμου παραμένει ένας από τους τελευταίους δήμους της χώρας που δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει το ΣΒΑΚ. Η καθυστέρηση αυτή δεν αποτελεί απλώς διοικητικό πρόβλημα· επιφέρει απώλεια σημαντικών χρηματοδοτήσεων και στερεί από την πόλη έργα ασφάλειας που έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί εδώ και χρόνια.

Η μη ολοκλήρωση του ΣΒΑΚ και η απουσία παρεμβάσεων στα ήδη γνωστά και θανατηφόρα σημεία συνιστούν ξεκάθαρη αποτυχία της δημοτικής διοίκησης, η οποία αφήνει εκτεθειμένους τους πολίτες –ιδίως πεζούς και ποδηλάτες– σε κινδύνους που θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί.

Καλούμε τη δημοτική αρχή, και προσωπικά τον δήμαρχο Ελευθέριος Αλεξανδρίδης, να προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση του ΣΒΑΚ και στην εφαρμογή των αναγκαίων παρεμβάσεων, ώστε να μη θρηνήσουμε ξανά ανθρώπινες ζωές».