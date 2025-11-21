Συνελήφθη 39χρονος που τον καταζητούσαν οι βελγικές αρχές – Συμμετείχε σε εγκληματική ομάδα διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης

0

Η υπόθεση σχετίζεται με κατάσχεση container τον Σεπτέμβριο του 2024 στο λιμάνι της Αμβέρσας

Συνελήφθη την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ένας 39χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές.

Το ένταλμα αφορούσε την εμπλοκή του κατηγορούμενου σε εγκληματική οργάνωση με έδρα το Βέλγιο, η οποία φέρεται να δραστηριοποιείται στην εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική προς χώρες της Ευρώπης, καθώς και στην καλλιέργεια φυτειών κάνναβης και στη λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας και επανατυποποίησης ναρκωτικών στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., η σύλληψη του 39χρονου σχετίζεται με κατάσχεση container τον Σεπτέμβριο του 2024 στο λιμάνι της Αμβέρσας, το οποίο περιείχε 500 κιλά κοκαΐνης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, απ’ όπου παραγγέλθηκε η κράτησή του, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.