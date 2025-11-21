Συνελήφθη 48χρονος που πουλούσε «πειρατικά» συνδρομητικά κανάλια στη Σαντορίνη

0

Σχηματίστηκε δικογραφία και κατά των 68 χρηστών

Μεγάλο κύκλωμα τηλεοπτικής πειρατείας «ξεσκεπάστηκε» στη Σαντορίνη, έπειτα από στοχευμένη επιχείρηση ειδικού κλιμακίου της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Αθήνας, που πραγματοποίησε ταυτόχρονες εφόδους σε δύο σημεία του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές, έπειτα από έρευνα αρκετών μηνών, προχώρησαν σε συλλήψεις ατόμων που φέρονται να λειτουργούσαν πλατφόρμες παράνομης αναμετάδοσης τηλεοπτικού περιεχομένου, εξυπηρετώντας μεγάλο αριθμό χρηστών, ενώ κατασχέθηκε πλήθος ψηφιακών μέσων, χρηματικά ποσά και μεγάλο πελατολόγιο.

«Εγκέφαλος» του κυκλώματος είναι ένας 48χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των συνδρομητικών υπηρεσιών και την πνευματική ιδιοκτησία, κατ’ εξακολούθηση, και περιλαμβάνει άλλα 68 άτομα που ήταν οι τελικοί χρήστες των παράνομων υπηρεσιών του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 48χρονος είχε απευθείας πρόσβαση σε πλατφόρμα «panel» διαχείρισης παράνομων συνδρομών, παρέχοντας παράλληλα στους «πελάτες» του διά ζώσης ή εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη.

Για τις «υπηρεσίες» του λάμβανε αντίστοιχα παράνομες συνδρομές, αξίας 50 ευρώ για 3 μήνες ή 100 ευρώ για 6 μήνες.

Στο σπίτι του 48χρονου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν: