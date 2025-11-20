Μαφιόζικη εκτέλεση στην Αράχωβα: Προφυλακίστηκαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα

0

Άπαντες αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση

Το δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους οι τέσσερις κατηγορούμενοι στην υπόθεση της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, στην Αράχωβα.

Οι κατηγορούμενοι, για βαρύτατα αδικήματα μεταξύ των οποίων αυτά της εγκληματικής οργανωσης, της ανθρωποκτονίας, της διακίνησης ναρκωτικών και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, πέρασαν νωρίς το πρωί το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου με τη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης μετά από δυο προθεσμίες που είχαν λάβει για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή και οι τέσσερις αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση της δολοφονίας.

Τον κύκλο των απολογιών άνοιξε ο 37χρονος ο οποίος φέρεται να έχει κεντρικό ρόλο στην υπόθεση της δολοφονίας του 42χρονου αλλά και σε άλλη εγκληματική ενέργεια που έλαβε χώρα λίγο διάστημα πριν στην Αθήνα, με την οποία επίσης φέρεται να αρνείται κάθε εμπλοκή. «Τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή μου τα είχα για την προσωπική μου ασφάλεια. Δεν έχω καμία σχέση με τη ανθρωποκτονία του 42χρονου, ψάξτε αλλού τους δράστες» φέρεται να είπε ο κατηγορούμενος στην απολογία του.

Οι Αρχές εκτιμούν πως για τη δολοφονία Λάλα το Σάββατο 1/11/2025 είχε υπογραφεί «χρυσό» συμβόλαιο θανάτου ύψους 300.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το θύμα είχε δεχθεί και πάλι επίθεση τον Μάιο του 2025 από την οποία κατάφερε να γλιτώσει και για το λόγο αυτό έπαιρνε μέτρα προστασίας.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου