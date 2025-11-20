Ποινική δίωξη για τρία αδικήματα στη Δήμητρα Ματσούκα – Θα δικαστεί στο Αυτόφωρο

0

Η ηθοποιός συνελήφθη αργά το βράδυ της Τετάρτης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Στο Αυτόφωρο οδηγείται για να δικαστεί η γνωστή ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα, καθώς σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Η ηθοποιός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα συνοδευόμενη από αστυνομικούς, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι. Ήταν φανερά καταβεβλημένη ενώ φορούσε μάσκα.

Η ηθοποιός φέρεται να εντοπίστηκε χθες να κινείται με ταχύτητα 97 χλμ. την ώρα σε δρόμο με όριο τα 50, ενώ κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και πινακίδες, καθώς της είχαν αφαιρεθεί το προηγούμενο διάστημα.

Επιπλέον, σύμφωνα με την αστυνομία, η ηθοποιός βρέθηκε θετική στο αλκοτέστ με τις μετρήσεις να υπερβαίνουν το νόμιμο όριο.

Μαρία Ζαχαροπούλου