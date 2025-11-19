Συνελήφθη ο 16χρονος για τον βιασμό 12χρονης στην Πάτρα

0

Σοκαρισμένο το κορίτσι από την αποτρόπαια πράξη σε βάρος του

Ένας 16χρονος συνελήφθη, σήμερα το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, έπειτα από ένταλμα του ανακριτή Αχαΐας, κατηγορούμενος για βιασμό και γενετήσιες πράξεις που τελούνται σε βάρος ανηλίκων. Παράλληλα, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 16χρονος επικοινωνούσε, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με 12χρονη και το απόγευμα της περασμένης Κυριακής συναντήθηκαν, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία, σε περιοχή της Πάτρας.

Κατόπιν, ο 16χρονος έπεισε την 12χρονη να τον ακολουθήσει και με την άσκηση σωματικής βίας, σύμφωνα με την Αστυνομία, τέλεσε σε βάρος της γενετήσιες πράξεις, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Στην συνέχεια, η ανήλικη έκανε καταγγελία στην Αστυνομία και εξετάσθηκε, παρουσία παιδοψυχολόγου, από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Ακολούθως, η 12χρονη εξετάσθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών, ενώ ο ανήλικος συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Το κορίτσι είναι σοκαρισμένο από την αποτρόπαια πράξη σε βάρος του.