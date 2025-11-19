Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος με όρους ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης που είπε «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

0

«Η φράση δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, είναι μία άστοχη φράση» είπε ο συνήγορος του κατηγορούμενου αστυνομικού

Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δυο φορές το μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα αφέθηκε μετά την απολογία του ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης που το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα της είπε όταν κάλεσε ζητώντας βοήθεια πως το περιπολικό δεν είναι ταξί.

«Η φράση "το περιπολικό δεν είναι ταξί" δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, είναι μία άστοχη φράση» σημείωσε ο συνήγορος του κατηγορούμενου αστυνομικού, Χρήστος Καραμανλής, ο οποίος υπογράμμισε πως ο εντολέας του, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο δια παραλείψεως, έπραξε το καθήκον του και ενήργησε βάση των πρωτοκόλλων.

Στη συνέχεια, ενώπιον της ανακρίτριας θα βρεθεί προκειμένου να απολογηθεί, ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος ο οποίος βρισκόταν στο αστυνομικό κουβούκλιο την ώρα της δολοφονίας της 28χρονης κοπέλας, σε απόσταση αναπνοής από το δράστη και δεν παρενέβη.

Την περασμένη εβδομάδα απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η αστυνομικός υπηρεσίας εκείνο το μοιραίο βράδυ η οποία επίσης υποστήριξε πως έπραξε το καθήκον της.

Μαρία Ζαχαροοπούλου