Συνελήφθη 16χρονος μαθητής με μπαλτά έξω από σχολείο στην Πετρούπολη

0

Μέχρι την περασμένη Παρασκευή το σχολείο τελούσε υπό κατάληψη

Χειροπέδες σε έναν 16χρονο μαθητή πέρασαν λίγο πριν τις 08:00 το πρωί αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έξω από ΕΠΑΛ στην Πετρούπολη.

Αυτό καθώς σε έλεγχο που του έγινε, εντοπίστηκε να έχει πάνω του έναν μπαλτά συνολικού μήκους 29 εκατοστών.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία της ΓΑΔΑ, ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μέχρι την περασμένη Παρασκευή το σχολείο τελούσε υπό κατάληψη.

Για σήμερα υπήρχε πληροφορία ότι θα γίνει προσπάθεια για να καταληφθεί ξανά από μαθητές, γι’ αυτό και υπήρχε επιτήρηση από την ΕΛ.ΑΣ.