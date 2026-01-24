Σοκ στις Σέρρες: Σε φυλάκιση 24 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε η καθηγήτρια Γυμνασίου που κόλλησε χαρτοταινία στο στόμα 13χρονου

0

«Ήταν μια συμβολική κίνηση επειδή δεν μπορούσα να συνεχίσω το μάθημα προς το τέλος» υποστήριξε η 60χρονη

Καταδικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία σε φυλάκιση 24 μηνών με αναστολή και προς χρηματική μετατροπή 10 ευρώ, 60χρονη καθηγήτρια και διευθύντρια Γυμνασίου στις Σέρρες, η οποία συνελήφθη έπειτα από καταγγελία μητέρας 13χρονου μαθητή.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η καθηγήτρια, εν ώρα μαθήματος, φέρεται να κόλλησε χαρτοταινία στο στόμα του μαθητή και να τον άφησε σε αυτήν την κατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα το πρωί της 22ας Ιανουαρίου, ενώ η καταγγελία υποβλήθηκε την επόμενη ημέρα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε από τις αστυνομικές αρχές αφορούσε παράνομη βία και σωματική βλάβη κατά αδύναμων προσώπων. Η καταδικασθείσα άσκησε έφεση κατά της απόφασης του Πλημμελειοδικείου Σερρών και αφέθηκε ελεύθερη.

Η γυναίκα αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε αδικημένη από την απόφαση του δικαστηρίου.

Η ίδια δήλωσε στο δικαστήριο κατά την απολογία της:

«Την Πέμπτη παρουσιάζαμε εργασίες στην τάξη. Όλοι μιλούσαν το ίδιο και ο 13χρονος. Λέω στην αδερφή του μου επιτρέπεις να βάλω μια ταινία για να μη μιλάει; Γελούσαμε. Πάω παίρνω την ταινία και του τη βάζω στο στόμα για πλάκα. Για να συνεχίσουμε το μάθημα.

Στο μεσοδιάστημα εγώ βγήκα έξω να πάρω ένα μαρκαδόρο και όταν γύρισα ήταν δεμένα τα χέρια του. Δεν τους είπα εγώ να τον δέσουν. Δεν έδειξε ο 13χρονος ότι δυσανασχετούσε. Τελειώσαμε και τα παιδιά εξαφανίστηκαν. Ούτε ήρθαν να μου πουν ότι αυτό μας πείραξε ούτε η μητέρα επικοινώνησε μαζί μου.

Περίπου 10 λεπτά ήταν το παιδί με την ταινία στο στόμα. Δεν το φίμωσα. Δεν πήρα την ταινία να του τη βάλω γύρω γύρω από το στόμα. Ήταν μια συμβολική κίνηση επειδή δεν μπορούσα να συνεχίσω το μάθημα προς το τέλος. Με την συναίνεση των μαθητών το έκανα. Ρώτησα και είπα θέλετε να το κάνουμε αυτό (να βάλω την ταινία στο στόμα του). Δεν φαντάστηκα ότι θα τους ενοχλήσει αυτό. Γιατί τα παιδιά κάνουν πολύ χειρότερα. Αν έβλεπα τον 13χρονο να δυσανασχετεί και να μη γελάει δεν θα το έκανα».

Τι λέει η μητέρα του μαθητή

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε από τη μητέρα του 13χρονου μαθητή, όλα συνέβησαν την περασμένη Πέμπτη, όταν η εκπαιδευτικός αρχικά ζήτησε από τη δίδυμη αδερφή του 13χρονου να τοποθετήσει στο στόμα του χαρτοταινία επειδή… έκανε φασαρία.

«Όταν η κόρη μου αρνήθηκε να το κάνει, πήρε η ίδια μια χαρτοταινία και του έβαλε τρία κομμάτια χαρτοταινίας στο στόμα και έβαλε και έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια», όπως ανέφερε η μητέρα, σημειώνοντας ότι ο ανήλικος έμεινε έτσι για μία ολόκληρη διδακτική ώρα, μέχρι που τον βρήκε η βασική φιλόλογος του σχολείου και του έλυσε τα χέρια.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος η εκπαιδευτικός απειλούσε τον γιο της λέγοντας του «θα σε κάνω μούμια». Μάλιστα, το πρωί της επόμενης ημέρας, η εκπαιδευτικός προειδοποίησε το παιδί ότι έφερε μαζί της μεγαλύτερη ταινία, όπως καταγγέλλει η 44χρονη μητέρα του ανήλικου.

Ενώπιον του δικαστηρίου κατέθεσε η φιλόλογος, η οποία βρήκε δεμένο τον 13χρονο μαθητή. Όπως είπε, το αντιλήφθηκε αφού άφησε τα πράγματα της στην έδρα «είδα στο τελευταίο θρανίο να είναι δεμένα τα χέρια του. Τον πλησίασα, είπε ότι το έκανε η διευθύντρια. Του έλυσα τα χέρια και μετά συνέχισα το μάθημα.

Ήταν αρκετή η ποσότητα της ταινίας στα χέρια. Έκανα λίγη ώρα για να τον λύσω. Εκείνη την ώρα που τον βρήκα εγώ δεν είχε ταινία στο στόμα. Και άλλα παιδιά εκείνη την ώρα μου είπαν ότι το έκανε η διευθύντρια», κατέθεσε.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει κάνει καταγγελίες για «προβληματική συμπεριφορά» της συγκεκριμένης Διευθύντριας. Η Β’ Βάθμια διεύθυνση εκπαίδευσης Σερρών είχε ξεκινήσει ΕΔΕ για την συγκεκριμένη εκπαιδευτικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο μαθητές, όσο και καθηγητές είχαν εκφράσει παράπονα επίσης.

Παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας

Στο μεταξύ ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, έδωσε οδηγίες στον περιφερειακό διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του υπουργείου, διερευνώνται πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού, με γνώμονα την προστασία της σχολικής κοινότητας και τον σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών μονάδων.