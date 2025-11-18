Δικηγόρος του φερόμενου αρχηγού για Σπύρο Μαρτίκα: «Δάνειζε χρήματα στον πελάτη μου με τοκογλυφικό επιτόκιο 80%»

0

Ο συνήγορος ισχυρίζεται ότι δεν παγίδευε τους επενδυτές, αλλά εκείνοι επέλεγαν να ρισκάρουν

Μία εντελώς διαφορετική οπτική δίνει ο δικηγόρος του φερόμενου ως αρχηγού στην υπόθεση του κυκλώματος με τις «μαϊμού» επενδύσεις για τις δημόσιες καταγγελίες του Σπύρου Μαρτίκα. Ο συνήγορος του κατηγορούμενου που προφυλακίστηκε υποστήριξε ότι οι καταγγέλλοντες μεταξύ των οποίων και ο πρώην παίκτης του Survivor έδιναν χρήματα στον πελάτη του με στόχο την τοκογλυφία και γνώριζαν το ρίσκο του τζόγου.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του στο Mega, ο συνήγορος του αρχηγού υποστήριξε πως ο πελάτης του, ο οποίος είναι εθισμένος στον τζόγο επί 40 χρόνια και αυτό είναι «γνωστό και στο Λουτράκι», δεν παγίδευε τους επενδυτές, αλλά εκείνοι επέλεγαν να ρισκάρουν.

Ο δικηγόρος εξήγησε τη λογική των υψηλών αποδόσεων: «Έβλεπαν την πολυτελή ζωή που έκανε, έβλεπαν τα χρήματα που κέρδιζε και με όφελος ένα υπέρογκο τοκογλυφικό επιτόκιο της τάξεως του 80% το μήνα, 15 με 20% την εβδομάδα του έδιναν τα λεφτά τους».

Για την περίπτωση Μαρτίκα, ανέφερε συγκεκριμένα στοιχεία που υποδηλώνουν κέρδος και εμπιστοσύνη στο ρίσκο: «Ο πελάτης μου πήρε από τον κύριο Μαρτίκα 25.000 και γύρισε 35.000. Σε δέκα μέρες του έδωσε 10.000 κέρδος. Του ξαναέδωσε τις 35 χιλιάδες και πήρε 50.000. Ο κύριος Μαρτίκας ωφελήθηκε από τον εντολέα μου 25.000 ευρώ. Δηλαδή 100% των χρημάτων μέσα σε ένα μήνα».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δηλαδή έχουμε ένα θύμα ο οποίος λέει “Αλεκάκι μου σε ευχαριστώ για τις 5.000 σε 3 μέρες”».