Στάση εργασίας από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για όσα δήλωσε ο Σεβαστίδης εναντίον του

0

Ζητάει να ανακαλέσει ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

O Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών με αφορμή τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορος Σεβαστίδης για το δικηγορικό σώμα στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εργασιών συνεδρίου, αποφάσισε οι δικηγόροι της Αθήνας να κατέλθουν σε δίωρη στάση εργασίας την ερχόμενη Τρίτη 25-11-2025 και στοχευμένη αποχή (2-12-2025) από δίκες του Δ΄ Τμήματος του Εφετείου Αθηνών, στη σύνθεση του οποίου μετέχει ο πρόεδρος της ΕνΔΕ.

Αναλυτικότερα, ο ΔΣΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Το ΔΣ του ΔΣΑ κατά τη σημερινή συνεδρίασή του υιοθέτησε την από 17-11-2025 εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος https://rb.gy/6lk2ns και αποφάσισε:

1. Να μην συμμετέχει εφεξής και μέχρι ανακλήσεως των δηλώσεων του προέδρου της ΕνΔΕ σε οποιαδήποτε επιτροπή ή ομάδα εργασίας, θεσμοθετημένη ή μη, καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε εκδήλωση, ημερίδα ή συνέδριο, όπου μετέχουν εκπρόσωποι της ΕνΔΕ.

2. Να καλέσει όλες τις Δικαστικές Ενώσεις της χώρας να τοποθετηθούν εάν συμφωνούν με τις δηλώσεις του πρόεδρου της ΕνΔΕ που πλήττουν ευθέως την αυτορρύθμιση του δικηγορικού λειτουργήματος.

3. Να πραγματοποιηθεί δίωρη αποχή των μελών του την Τρίτη 25.11.2025 από τις 11.00΄ έως τις 13.00΄ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις δηλώσεις του προέδρου της ΕνΔΕ, να επιδώσει σχετικά ψηφίσματα διαμαρτυρίας και να πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας την ίδια ημέρα και ώρα σε δικαστικό κατάστημα που θα αποφασισθεί.

4. Να πραγματοποιηθεί αποχή από την πρώτη συνεδρίαση του 4ου Τμήματος του Εφετείου Αθηνών στις 2-12-2025, στη σύνθεση του οποίου μετέχει ο πρόεδρος της ΕνΔΕ.

Σε περίπτωση δε, που δεν ανακληθούν οι άνω δηλώσεις, το Δ.Σ. επιφυλάσσεται να λάβει περαιτέρω αποφάσεις».