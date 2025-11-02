Οι δικηγόροι της Αθήνας ψηφίζουν για νέο πρόεδρο – Κάλπες και στην υπόλοιπη Ελλάδα

0

Στις κάλπες 30 Νοεμβρίου 2025 τα 24.694 μέλη του Συλλόγου της πρωτεύουσας

Στους 63 Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 ανοίγουν οι κάλπες προκειμένου να ψηφίσουν πανελλαδικά 46.878 δικηγόροι για την ανάδειξη νέων προέδρων και νέων Διοικητικών Συμβουλίων.

Ειδικότερα, στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, οι εκλογές θα συνεχιστούν και την επόμενη ημέρα, δηλαδή την 1η Δεκεμβρίου 2025, ενώ για τους Συλλόγους που δεν θα αναδείξουν νέες διοικήσεις την 30η Νοεμβρίου, ο δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Οι 24.694 δικηγόροι της Αθήνα έχουν να επιλέξουν μεταξύ προέδρων που κατέρχονται μόνο ως υποψήφιοι πρόεδροι, ενώ παράλληλα κατεβάζουν συνδυασμούς χωρίς υποψήφιο πρόεδρο και μεταξύ συνδυασμών που έχουν προέδρους. Πάντως ο σημερινός και απερχόμενος πρόεδρος Δημήτρης Βερβεσός δεν θα συμμετάσχει στις εκλογές καθώς εξάντλησε το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των δυο τετραετιών που προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων.

Αναλυτικότερα, ο Δημήτρης Αναστασόπουλος κατεβαίνει υποψήφιος πρόεδρος χωρίς συνδυασμό, ενώ την ίδια στιγμή συμμετέχουν δυο δικοί του συνδυασμοί, χωρίς ωστόσο να έχουν υποψήφιο πρόεδρο. Ο ένας συνδυασμός του κ. Αναστασόπουλου είναι η «Δράση» και ο άλλος «Στην Πράξη». Παράλληλα, στο πλευρό του κ. Αναστασόπουλου έχει δηλώσει ότι θα είναι και ο Ιωάννης Δεληγεώργης με τον συνδυασμό «#Διέξοδος», χωρίς υποψήφιο πρόεδρο. Ο κ. Δεληγεώργης έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ το διάστημα 2017-2021, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ως υποψήφιος πρόεδρος κατέρχεται και ο Αλέξανδρος Μαντζούτσος, ενώ παράλληλα έχει τον συνδυασμό χωρίς υποψήφιο πρόεδρο: «Νέα εκπροσώπηση με τον Αλέξανδρο Μαντζούτσο - Έμπρακτα Δίπλα στο Δικηγόρο».

Η Χριστίνα Τσαγκλή, Θεόδωρος Μαντάς, Δημήτρης Λυριστής, Γιάννης Αβαρκιώτης, 'Αννα Ζουρνατζή, Ανδρέας Τερζίμπασης, κ.ά. κατέρχονται με συνδυασμό χωρίς υποψήφιο πρόεδρο. Στον συνδυασμό αυτό έχουν ενταχθεί παρατάξεις που συμμετείχαν στις εκλογές του 2021, και είχαν εκλεγεί όπως είναι «Παρίσταμαι Υπέρ», «Ομοδικία-Ενιαίο Ψηφοδέλτιο», «Διεκδικώ» και «Συνένωση».

Ακόμη, κατέρχεται στις δικηγορικές εκλογές ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος ως υποψήφιος πρόεδρος και παράλληλα κατεβάζει τον συνδυασμό «Συμμετέχουμε με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΜΑΖΙ Διεκδικούμε το μέλλον μας», χωρίς πρόεδρο.

Πρωτοεμφανιζόμενος με δικό του συνδυασμό («Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Δικηγόρων ΔΣΑ») είναι ο Θωμάς Καμενόπουλος, ο οποίος στις εκλογές του 2021 είχε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του κ. Βερβεσού.

Με υποψήφιο πρόεδρο τον Θέμη Σοφό συμμετέχει στις εκλογές ο συνδυασμός «Εργατικοί», όπως και ο Αθανάσιος Καμπαγιάννης με το συνδυασμό «Εναλλακτική Παρέμβαση-Δικηγορική Ανατροπή». Ακόμη, συμμετέχει στις εκλογές με τον συνδυασμό «Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων» ο Αντώνης Αντανασιώτης.

Ως υποψήφιος πρόεδρος χωρίς συνδυασμό κατέρχεται στις εκλογές ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές του 2021 είχε εκλεγεί με τον συνδυασμό του κ. Βερβεσού και είχε πάρει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από όλους τους υποψήφιους συμβούλους. Συγκεκριμένα προ τετραετίας ο κ. Κουστόλαμπρος είχε λάβει 1.236 σταυρούς, η κυρία Τσαγκλή 887, ο κ. Αβαρκιώτης 759, ο κ. Λυριτσής 568, κ.λπ.