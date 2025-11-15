Υπεγράφη η σύμβαση για την 4η φρεγάτα Belharra – Θα κοστίσει 982 εκατομμύρια ευρώ

0

Στις 18 Δεκεμβρίου αποδίδεται η «Κίμων»

Υπεγράφη από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων η σύμβαση για την τέταρτη φρεγάτα Belharra (FDI) κλάσης.

Η σύμβαση προβλέπει αυξημένη ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή, φτάνοντας το 25% του προγράμματος, κάτι που ήταν στόχος της ελληνικής πλευράς, ενώ συνολικά θα κοστίσει 982 εκατομμύρια ευρώ.

Η νέα φρεγάτα Belharra θα λάβει το όνομα «Θεμιστοκλής» και έρχεται να συμπληρώσει την τετράδα των πλέον σύγχρονων φρεγατών διεθνώς ενισχύοντας σημαντικά τον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού. Συγκεκριμένα, θα είναι Belharra Standard 2 (όπως και οι άλλες ελληνικές φρεγάτες), αλλά θα είναι Standard 2++ με αυξημένες δυνατότητες.

Επίσης, η πρώτη φρεγάτα της κλάσης FDI, η «Κίμων» ολοκληρώνει το τελικό στάδιο δοκιμών και σύμφωνα με πληροφορίες, στις 18 Δεκεμβρίου πρόκειται να αποδοθεί στο πολεμικό ναυτικό. Η τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στο κατάστρωμα της «Κίμων» θα γίνει στη Λοριάν, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και της στρατιωτικής ηγεσίας.

Με βάση τον υπάρχοντα προγραμματισμό, η πρώτη εκ των τεσσάρων FDI αναμένεται να καταπλεύσει στην Ελλάδα τις πρώτες ημέρες του νέου έτους, ενώ για την υποδοχή της θα διοργανωθεί μια λαμπρή τελετή.