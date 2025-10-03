Βουλή: Με ευρύτερη πλειοψηφία ψηφίστηκε το ν/σ του ΥΠΕΘΑ για την 4η Belharra

Ποια κόμματα καταψήφισαν

Με ευρύτερη πλειοψηφία ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 Συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου FDI HN».

Υπέρ των σχεδίων των Συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια τέταρτης φρεγάτας Belharra, επιπέδου Standard 2++, καθώς και την αναβάθμιση των τριών προηγούμενων από επίπεδο Standard 2 σε Standard 2++ ψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Νίκη, ενώ καταψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.

Με αυξημένη πλειοψηφία 243 ψήφων «υπέρ» έναντι 45 «κατά» και 4 «παρών», επί 292 ψηφισάντων, υπερψηφίστηκε το άρθρο 1 του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει το σχέδιο της κύριας Συμφωνίας μετά την ονομαστική ψηφοφορία που προκάλεσαν με κοινό αίτημα Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.