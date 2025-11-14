Δίκη για τη δολοφονία Βαλυράκη: «Ήταν χτυπημένος πολύ στο πρόσωπο, στη γνάθο και είχε ένα τεράστιο σφάξιμο στο λαιμό»

0

Τι κατέθεσε ο αδελφός της χήρας του αποθανόντος πολιτικού

Την σοκαριστική εικόνα που αντίκρισε όταν είδε νεκρό τον Σήφη Βαλυράκη περιέγραψε καταθέτοντας, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, ο αδελφός της χήρας του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Αθανάσιος Παπαθεοδώρου.

Ανεβαίνοντας στο βήμα του μάρτυρα στη δίκη για το θάνατο του πρώην υπουργού ο κ. Παπαθεοδώρου ανέφερε πως τη μοιραία ημέρα ενημερώθηκε από την αδελφή του ότι αναζητούσαν το Σήφη Βαλυράκη.

«Ήμουν παρών κατά την εύρεση της σορού» κατέθεσε και συνέχισε λέγοντας: «Ήταν πολύ χτυπημένος στο πρόσωπο και στο χέρι. Υπήρχαν κι άλλα πράγματα που δεν φαινόντουσαν λόγω της στολής. Ήταν χτυπημένος πολύ στο πρόσωπο, στη γνάθο και είχε ένα τεράστιο σφάξιμο στο λαιμό. Ήταν διαμελισμένος και το αίμα που έβγαλε από τα αυτιά ήταν επειδή βγήκε η κουκούλα».

Ο μάρτυρας εξέφρασε τη θέση πως «ο Σήφης σκοτώθηκε από κάποια εντολή», ενώ μίλησε για τη διαδρομή του Σήφη Βαλυράκη την οποία συνέδεσε με τη δολοφονία του. «Στη νύχτα όταν δε θέλεις κάποιον τον εκτελείς. Στην πολιτική είναι ατύχημα. Εδώ είχαμε ατύχημα…» είπε όταν κλήθηκε από τον πρόεδρο να εξηγήσει πώς συνδέει τη διαδρομή του Βαλυράκη με την ανθρωποκτονία για την οποία κατηγορούνται οι δύο ψαράδες.

Ο μάρτυρας ανέφερε πως ένα τρίτο πρόσωπο επικοινώνησε με την οικογένεια και τους έφερε σε επαφή με τους αυτόπτες μάρτυρες. Η πρώτη συνάντηση τους , όπως κατέθεσε, έγινε την 1η Απριλίου του 2021 στο λιμανάκι της Χαλκίδας και ο αυτόπτης μάρτυρας «άρχισε να μου λέει τι συνέβη». Μάλιστα, ο κ. Παπαθεοδώρου υποστήριξε ότι ένας εκ των μαρτύρων του εκμυστηρεύτηκε πως δέχεται πιέσεις με αφορμή την κατάθεση του και πως του κάνουν πόλεμο.

Ανακαλώντας στη μνήμη του την ημέρα της συνάντησης ο μάρτυρας περιέγραψε την επίμαχη συνάντηση λέγοντας: «Συστηθήκαμε και με πήγε στο καΐκι να γνωρίσω τον αυτόπτη μάρτυρα. Μου είπε ο αυτόπτης να μου πει τι πιστεύει ότι είχε συμβεί. Μου είπε ότι είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον τότε δικηγόρο της οικογένειας, αλλά δεν μας το είπε. Του είπα “να βρει στοιχεία και να μιλήσουμε”».

«Ο Ασμάνης (σ.σ. μάρτυρας) σας είπε να σας πω “τι πιστεύω ότι έχει συμβεί;” Φέρεται ως αυτόπτης… δεν έπρεπε να σας πει τι ξέρει;» ήταν η ερώτηση από την έδρα με το μάρτυρα να εξηγεί: «Φοβόταν να μιλήσει στην αρχή. Γι’ αυτό τα είπε έτσι στην αρχή. Αυτό εκτιμώ και αυτό μου είπε αργότερα δηλαδή. Δεν ήταν επιλογή του Ασμάνη να μου μιλήσει… Δεν ήταν προετοιμασμένος. Είχε τους φόβους του. Εξάλλου του πήρε 15 μέρες μέχρι να το πάρει απόφαση».

Ο μάρτυρας κατέθεσε πως ο ίδιος αρχικά δεν γνώριζε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν αυτόπτης μάρτυρας καθώς θεωρούσε πως κάνει έρευνα για την υπόθεση όπως του είχε ζητήσει. «Δεν ήξερα ότι θα πάει να μιλήσει σε τηλεοπτική εκπομπή. Με πήραν από το κανάλι και μου είπαν ότι έχουν αυτόπτη μάρτυρα και να πάω στην εκπομπή» ανάφερε χαρακτηριστικά ενώ απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας, ο κ. Παπαθεοδώρου εκτίμησε πως ο αυτόπτης μάρτυρας αρχικά φοβόταν να καταθέσει επειδή το κλίμα στην περιοχή ήταν κακό και υπήρχαν φήμες ότι η οικογένεια Βαλυράκη χρηματίζει μάρτυρες.

«Μόλις τον είδα στην τηλεόραση κατάλαβα αμέσως ότι είναι άνθρωπος που είχα μιλήσει κι εγώ» είπε και σημείωσε πως «την επόμενη ημέρα όταν κλήθηκε από το λιμεναρχείο δεν το παραδέχτηκε γιατί φοβήθηκε. Μου είπε ότι “με πίεσαν, είχαν τον εισαγγελέα στο τηλέφωνο και μου έλεγαν πες τα τώρα όπως πρέπει γιατί οι άνθρωποι δεν θα κάνουν γιορτές”. Αυτά μου περιέγραψε» ανέφερε ο μάρτυρας.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου