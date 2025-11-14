Πως εγκλωβίστηκε θανάσιμα η 49χρονη σε μηχάνημα φούρνου στο Δάμασι Λάρισας – Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

0

Βαρύ είναι το κλίμα στο Δάμασι της Λάρισας όπου χθες Πέμπτη 14/11 σκοτώθηκε μία 49χρονη ιδιοκτήτρια φούρνου όταν το φουλάρι της μπλέχτηκε στο ζυμωτήριο.

Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι το φουλάρι το οποίο φορούσε η γυναίκα λειτούργησε σαν βρόγχος και την έπνιξε (απαγχονισμός δια βρόγχου).

Τη 49χρονη εντόπισε πελάτισσα του φούρνου, η οποία, αφού την αναζήτησε χωρίς να λάβει απάντηση, προχώρησε στο πίσω μέρος του καταστήματος και τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο όμως παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η γυναίκα δεν κατάφερε να επανέλθει.

H 49χρονη σύμφωνα με πληροφορίες πάντα φορούσε τον σκούφο της μέσα στον φούρνο και το φουλάρι της. Από τις πολλές ώρες δουλειάς πονούσε ο αυχένας της και δεν το έβγαζε από τον λαιμό της.

«Όπως έσκυψε στον κύλινδρο που ζυμώνει το ψωμί, το κορίτσι είχε και φουλάρι, η Ζωή, η συχωρεμένη, γιατί είχε και το αυχενικό, δεν είχε μαλλιά μακριά και τέτοια και το σκουφάκι της», είπε η θεία της στο MEGA.

Η κηδεία της 49χρονης Ζωής θα τελεστεί σήμερα, Παρασκευή 14/11, στις 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στο Δαμάσι.