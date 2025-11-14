Αποκάλυψη για το μακελειό στα Βορίζια: Έγιναν τηλεφωνήματα από και προς τις φυλακές λίγο πριν την έκρηξη – Για «ηθικό αυτουργό» μιλάει η ΕΛ.ΑΣ.

0

Πώς οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του 23χρονου ανιψιού του Φανούρη Καργάκη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το μακελειό στα Βορίζια, κυρίως μετά την τελευταία εξέλιξη με τον 23χρονο ανιψιό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα για την έκρηξη στην οικία, καθώς ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό όπου διακρίνεται το βράδυ της έκρηξης να φτάνει στο σπίτι και να βγάζει από το αυτοκίνητό του τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, εκτός από τα δυο βίντεο οι Αρχές έχουν στην κατοχή τους σοβαρά στοιχεία και από τα κινητά τηλέφωνα.

Σημειώνεται πως ο πατέρας του 23χρονου βρίσκεται στις φυλακές κατηγορούμενος για ζωοκλοπή. Από τα στοιχεία προκύπτει πως έχουν γίνει τηλεφωνήματα προς και από τις φυλακές λίγες ώρες πριν την έκρηξη.

Η Αστυνομία πιστεύει ότι ο 23χρονος φέρεται να είναι εκείνος που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι της αντίπαλης οικογένειας των Φραγκιαδάκηδων.

Οι καταθέσεις των μαρτύρων, αλλά επίσης και το βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τον 23χρονο με το αγροτικό να περνάει από το σημείο λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη, ήταν τα στοιχεία εκείνα που οδήγησαν τις Αρχές στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή του.

«Δεν είναι ξεκάθαρο ότι είναι ο μοναδικός εμπλεκόμενος στο περιστατικό»

«Ο 23χρονος συνελήφθη με ένταλμα σύλληψης. Βέβαια, φέρεται να είναι ο άνθρωπος που έχει τοποθετήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό, χωρίς να είναι ξεκάθαρο στην Αστυνομία ότι είναι ο μοναδικός εμπλεκόμενος στο περιστατικό», επεσήμανε μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα ΜEGA» η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ηθικός αυτουργός, να είναι άλλο πρόσωπο που κατασκεύασε και έδωσε τον εκρηκτικό μηχανισμό», συμπλήρωσε.

Ο 23χρονος αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα. O νεαρός αντιμετωπίζει κατηγορίες για έκρηξη από κοινού που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη τόσο σε πράγματα όσο και σε ανθρώπους, διακεκριμένη περίπτωση φθοράς, κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού και κατοχή εκρηκτικών υλών.

«Όλα αυτά είναι αντικείμενο έρευνας και απόδειξης», είπε η συνήγορος του 23χρονου, η οποία πάντως ξεκαθάρισε πως κατά την άποψή της δεν συνέτρεχαν λόγοι έκδοσης εντάλματος σύλληψης, υποστηρίζοντας πως ακόμα και μέλη της έτερης οικογένειας που έχει εμπλακεί στο περιστατικό (της 56χρονης νεκρής από το μακελειό) σε καταθέσεις τους έχουν υποστηρίξει ότι ο 23χρονος κατηγορούμενος, εκείνη τη νύχτα, λίγο πριν τους τηλεφωνήσουν για την έκρηξη στο σπίτι, ήταν στο ίδιο γλέντι.

«Ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν σε έναν γάμο εκείνο το βράδυ, όταν ειδοποιήθηκε η έτερη οικογένεια της οποίας ανατινάχτηκε η οικία», τόνισε η κ. Μπέρκη, διευκρινίζοντας ότι ο εντολέας της «δεν έχει ιδέα από εκρηκτικές ύλες».

Η συνήγορος υπεράσπισης σημείωσε ότι στο ένταλμα που έχει εκδοθεί γίνεται λόγος και για δεύτερο άτομο.