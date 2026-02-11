Σοκαριστικό βίντεο: Λεωφορείο περνά στο αντίθετο ρεύμα σε ελιγμό

0

Επαγγελματίες αποδίδουν το πρόβλημα στην παλαιά χάραξη του οδικού δικτύου

Βίντεο από την περιοχή της Χερσονήσου στην Κρήτη καταγράφει τουριστικό λεωφορείο να πραγματοποιεί ελιγμό και να εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, σε σημείο αυξημένης κίνησης. Στο υλικό, που ήρθε στη δημοσιότητα μέσω του ΚΡΗΤΗ TV, φαίνονται οχήματα που κινούνται στη συγκεκριμένη λωρίδα να φρενάρουν απότομα, προκειμένου να αποφευχθεί σύγκρουση.

Το περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με την ίδια πηγή, σε έναν από τους πλέον τουριστικούς και πολυσύχναστους οδικούς άξονες του νησιού, όπου κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου η κυκλοφοριακή επιβάρυνση αυξάνεται σημαντικά.

Επαγγελματίες του κλάδου, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, υποστηρίζουν ότι το συμβάν δεν πρέπει να αποδίδεται κατ’ ανάγκην σε απειρία ή οδηγικό λάθος, αλλά σε δομικά χαρακτηριστικά της παλαιάς χάραξης του οδικού δικτύου. Εκτιμούν ότι σε ορισμένα σημεία το υφιστάμενο δίκτυο δεν ανταποκρίνεται πλέον στον σύγχρονο κυκλοφοριακό φόρτο και στις ανάγκες μετακινήσεων που δημιουργεί η τουριστική δραστηριότητα.

Το βίντεο αναδεικνύει, σύμφωνα με τους ίδιους, τον κίνδυνο που μπορεί να προκύπτει στην καθημερινή κυκλοφορία τόσο για τα λεωφορεία όσο και για τα διερχόμενα οχήματα, όταν οι οδικές υποδομές δεν «χωρούν» τις πραγματικές συνθήκες κίνησης.

ΠΗΓΗ ΦΩΤ: ΚΡΗΤΗ TV