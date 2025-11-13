Δικάζονται την Παρασκευή οι 30 αλλοδαποί για τα επεισόδια στην Δομή Σιντικής στις Σέρρες

0

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία

Με τη διαδικασία του αυτοφώρου θα δικαστούν το πρωί της Παρασκευής οι 30 μετανάστες οποίοι κατηγορούνται για τα χθεσινά επεισόδια στην κλειστή Δομή του Δήμου Σιντικής.

Με συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης οι 30 μετανάστες, 29 Αιγύπτιοι κι ένας από το Μπαγκλαντές έφτασαν στο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών και ανά πέντε άτομα περνούσαν την πόρτα του εισαγγελέα, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για τα – κατά περίπτωση αδικήματα – της στάσης κρατουμένων, της απόπειρας απόδρασης, της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων και της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.