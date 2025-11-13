Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε Αττική και Κόρινθο για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων

0

Πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η παράνομη λεία τους

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης (13/11) μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, σε περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου καθώς και στις φυλακές Κορυδαλλού, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε συστηματικά απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οργάνωσης παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή τους δημόσιους λειτουργούς, εξαπατώντας πολίτες και αποσπώντας χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 30 άτομα, ενώ έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπών, με εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 7.600.000 ευρώ.

Η επιχείρηση συνεχίζεται και αναμένεται να ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία.