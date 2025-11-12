Μακελειό στα Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

0

Είναι ο γιος του λεγόμενου «Κούνελου» και φαίνεται να έχουν καταγραφεί οι κινήσεις του σε κλειστό κύκλωμα ασφαλείας

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου πέρασαν χειροπέδες στον 23χρονο γιο, έγκλειστου στις φυλακές Αλικαρνασού, μέλους της οικογένειας Καργάκη, καθώς τον θεωρούν ως φυσικό αυτουργό της τοποθέτησης βόμβας στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που ξεκίνησε το μακελειό Βορίζια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον 23χρονο γιο του επονομαζόμενου «Κούνελου», οι κινήσεις του οποίου καταγράφηκαν από κλειστό κύκλωμα ασφαλείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αρχηγείου του ΕΛΑΣ:

«Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Έρευνες για τα όπλα

Τέλος δεν έχει το θρίλερ με το μακελειό που σημειώθηκε στα Βορίζια και έχει μετατρέψει σε φρούριο το χωριό της Κρήτης. Την ώρα που εκατοντάδες παραμένουν οι αστυνομικοί που βρίσκονται επί ποδός, η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται σε δύο άξονες.

Οι Αρχές έχουν βάλει το «μικροσκόπιο» τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η επίθεση, ενώ παράλληλα ψάχνουν πού βρίσκονται τα όπλα της συμπλοκής και ποιος έδωσε την εντολή για τη βόμβα που πυροδότησε το ραντεβού θανάτου ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

«Ο δολοφονηθείς έχει ένα ποινικό μητρώο τεράστιο, με απόπειρες ανθρωποκτονίας, δεν θέλω να αναφέρομαι τώρα, γιατί είναι νεκρός πια, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι όλοι αυτοί», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. «Πρόκειται για οικογένειες που, αν και με βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο, μέλη τους εκπροσωπούσαν το κοινωνικό σύνολο, εκλεγμένοι στον δήμο», δήλωσε.