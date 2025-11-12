Εξέγερση στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σερρών – 29 συλλήψεις, δύο τραυματίες αστυνομικοί

0

Προκάλεσαν φθορές στην περίφραξη και κάποιοι φαίνεται να προσπάθησαν να αποδράσουν, χωρίς επιτυχία

Σήμανε συναγερμός το απόγευμα της Τετάρτης στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Κλειδί του Δήμου Σιντικής στις Σέρρες, έπειτα από αναφορές για ένταση και προσπάθεια απόδρασης φιλοξενούμενων.

Σύμφωνα με ανάρτηση του serres24.gr που επικαλείται μαρτυρία πολίτη, φέρεται να σημειώθηκε επεισόδιο εντός της δομής, κατά το οποίο ορισμένοι μετανάστες προκάλεσαν φθορές στην περίφραξη.

Σε 29 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί. Η ένταση ξεκίνησε μετά το μεσημέρι αρχικά ως μια διαμαρτυρία για θέματα ασύλου και των συνθηκών διαβίωσης. Οι συγκεντρωθέντες έξω από τα κτήρια διαμονής έβαλαν φωτιά σε ρούχα και άρχισαν να πετούν πέτρες σε αστυνομικούς που έφτασαν στην περιοχή ενώ κινήθηκαν απειλητικά να ρίξουν την περίφραξη και να διαφύγουν. Μεγάλη αστυνομική δύναμη κατέφθασε έξω από την δομή και τους απέτρεψε με παράλληλη συνδρομή της Πυροσβεστικής η οποία πρόλαβε την επέκταση της φωτιάς, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι αστυνομικοί που μπήκαν στο χώρο προχώρησαν σε δεκάδες προσαγωγές προκειμένου να εντοπιστούν οι υπαίτιοι των επεισοδίων ενώ ξεκίνησε και επανακαταμέτρηση των μεταναστών που φιλοξενούνται στη δομή. Η κατάσταση ομαλοποιήθηκε μετά από μία ώρα και σύμφωνα με την Αστυνομία συνελήφθησαν για την πρόκληση των επεισοδίων συνολικά 29 άτομα (για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων,για απόπειρα απόδρασης και απείθεια). Όπως έγινε γνωστό δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά (ο ένας χτυπήθηκε στο πόδι από πέτρα).