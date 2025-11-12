Σοβαρή υπόθεση κακοποίησης στη Ρόδο: Ένας 51χρονος κατηγορείται για ασέλγεια στον 10χρονο γιο του

0

Αντιφατικές δηλώσεις από το οικογενειακό περιβάλλον

Μια σοβαρή υπόθεση με καταγγελλόμενες γενετήσιες πράξεις σε βάρος αγοριού 10 ετών οδηγείται προς εκδίκαση στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου.

Σύμφωνα με το Dimokratiki, οι πράξεις αποδίδονται στον κατηγορούμενο για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Οκτώβριο του 2022 εντός οικογενειακού περιβάλλοντος.

Η δικογραφία περιλαμβάνει καταθέσεις σχολικών και οικογενειακών προσώπων, ψυχολογικές εκτιμήσεις, κοινωνικές εκθέσεις και ιατροδικαστική εξέταση η οποία δεν κατέδειξε σωματικά ευρήματα κακοποίησης.

Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2022 όταν σε σχολική δομή καταγράφηκαν αναφορές για συμπεριφορές που το παιδί περιέγραφε ως ενοχλητικές και προσβλητικές για τη γενετήσια αξιοπρέπειά του. Ακολούθησαν ενημερωτικά σημειώματα της σχολικής κοινωνικής λειτουργού και της ψυχολόγου με επισήμανση περιστατικών τρυφερότητας τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για τη σχέση ενηλίκου προς ανήλικο και προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση από τις αρχές.

Στις 29 Οκτωβρίου 2022 και στη συμπληρωματική κατάθεση της 30ής Νοεμβρίου 2022 ο ανήλικος περιέγραψε επαναλαμβανόμενα αγγίγματα στα γεννητικά όργανα σε οικιακό περιβάλλον με ιδιαίτερη αναφορά σε στιγμές κατά τη διάρκεια του μπάνιου, όπου ο ενήλικος έμπαινε μαζί του στη μπανιέρα φορώντας εσώρουχο παρά την έντονη δυσαρέσκεια του παιδιού. Ο ανήλικος αναφέρθηκε σε φιλιά πάνω από τα ρούχα στην ευαίσθητη περιοχή, καθώς και σε δύο περιστατικά δαγκώματος πάνω από τα ρούχα που τοποθετήθηκαν χρονικά σε μικρότερη ηλικία του παιδιού.

Στο αρχικό στάδιο της διερεύνησης πρόσωπο του οικείου περιβάλλοντος ανέφερε ότι οι εκδηλώσεις τρυφερότητας του ενηλίκου προς το παιδί ήταν έντονες και εκτός ορίων ενώ παρουσιάστηκε και φωτογραφικό υλικό με φιλί στο στόμα του ανηλίκου. Σε μεταγενέστερη κατάθεση στις 27 Οκτωβρίου 2022 το ίδιο πρόσωπο ανασκεύασε σημαντικό μέρος των αρχικών ισχυρισμών δηλώνοντας ότι δεν πιστεύει ύπαρξη σεξουαλικής κακοποίησης επικαλούμενο την ιατροδικαστική εξέταση. Αντίστοιχη αναδίπλωση καταγράφεται και στις 7 Δεκεμβρίου 2022.

Ψυχολόγος που εξέτασε τον ανήλικο κατέληξε ότι διαθέτει επαρκή αντιληπτική ικανότητα για να καταθέσει στο ακροατήριο με σταθερή βλεματική επαφή και λόγο χωρίς ανάγκη ενθάρρυνσης. Στο συνοδευτικό υλικό περιλαμβάνονται παιδικά σχέδια που αποτυπώνουν την οπτική του για την καθημερινότητα και περιστατικά κατά τη διάρκεια της υγιεινής όπου περιέγραψε επίμονη συμμετοχή του ενηλίκου παρά τις αντιρρήσεις του παιδιού.

Η κλινική εξέταση δεν διαπίστωσε κακώσεις στα γεννητικά όργανα ή στην περιοχή του πρωκτού. Αναφέρθηκαν μόνο παλαιές εκδορές από πτώσεις σε άλλα σημεία του σώματος χωρίς σύνδεση με τις καταγγελλόμενες πράξεις, ενώ ο τόνος του σφιγκτήρα και τα αντανακλαστικά περιγράφηκαν ως φυσιολογικά. Το συμπέρασμα αυτό επικαλέστηκε μέρος των πλευρών ως ένδειξη έλλειψης επαρκών ιατρικών ενδείξεων σεξουαλικής βλάβης χωρίς όμως να αναιρείται η ανάγκη συνεκτίμησης όλων των αποδεικτικών μέσων.

Στη δικογραφία αποτυπώνονται ισχυρισμοί ότι οι επίμαχες επαφές εντάσσονταν σε πράξεις υγιεινής κατά τον κανόνα της τέχνης και επιστήμης και ότι δεν συνιστούν γενετήσιες πράξεις. Η υπεράσπιση επικαλείται την απουσία σωματικών ευρημάτων στην ιατροδικαστική εξέταση καθώς και τη χρονική συνάφεια των πρώτων αναφορών με εξώδικες ενέργειες σχετιζόμενες με αναγνώριση πατρότητας.

Μετά την απολογία του στις 18 Ιουνίου 2025 επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι με διάταξη του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Ρόδου. Προβλέπονται απαγόρευση εξόδου από τη χώρα υποχρεωτική αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα και απαγόρευση προσέγγισης του ανηλίκου σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων μέτρων μέχρι την οριστική εκδίκαση.