Ερωτικά μηνύματα του παλαιοημερολογίτη ιερέα σε 43χρονο: «Γουστάρεις να σε υπηρετώ και να βγάζεις φράγκα;»

«Πες μου την πιο ανώμαλη φαντασίωση που έχεις»

Βγήκαν στην επιφάνεια τα ερωτικά μηνύματα του παλαιοημερολογίτη ιερέα προς έναν 43χρονο άνδρα, από τον οποίο ζητούσε να έρθουν κοντά, έναντι ανταμοιβής. Ο ψευδοϊερέας κατηγορείται για συμμετοχή σε κύκλωμα ναρκωτικών.

Το άτομο που δέχτηκε τα μηνύματα τα αποκάλυψε στην τηλεόραση, σημειώνοντας ότι δεν υπέκυψε στις προτάσεις του παλαιοημερολογίτη ιερέα.

«Ομόρφυνες, ενοχλώ;», ανέφερε το πρώτο μήνυμα, γράφοντας στο δεύτερο: «Δεν ξέρω, δεν έδωσες δικαιώματα για να σου μιλήσω έτσι. Πάντα το είχα στο μυαλό μου. Πιστεύω ότι πάντα σε κολακεύει που σε έβλεπαν έτσι. Ότι ήσουν καθαρά άντρας και μέχρι εκεί. Έπρεπε να είχε πολύ θάρρος κάποιος για να σε πλησιάσει».

«Ξέρω ότι έχεις περάσει δύσκολα και ποτέ δεν σε έκρινα για όλο αυτό. Ίσα, ίσα κατάλαβα τα πάντα… Εγώ προσωπικά δεν σε φοβήθηκα ποτέ. Αν είσαι έτοιμος μιλάμε και αν συμφωνείς και εσύ έχει καλώς, αλλιώς πάλι φίλοι», έγραψε ο ιερέας και στη συνέχεια έκανε την πρόταση του.

«Πώς τα βγάζεις με τα ερωτικά σου; Άκου. Είσαι μέσα. Έρχεσαι κοντά μας και θα είσαι άρχοντας. Και θα κάνεις τα πάντα να με έχεις στην τσίτα. Να φοβάμαι. Να με αναγκάζεις να σε υπηρετώ. Ψήνεσαι; Εσύ απλά θα είσαι άρχοντας. Να αρπάζει και να κάνεις ό,τι θες. Να σε φροντίζω. Έλα μια ώρα. Θα βγάζεις τόσα που δεν θα χρειαστεί να δουλέψεις, άκου, θα είσαι άρχοντας. Γ… πώς αλλιώς να στο πω; Πες μου την πιο ανώμαλη φαντασίωση που έχεις. Γουστάρεις να βγάζεις φράγκα;», ρώτησε τον 43χρονο, λαμβάνοντας αρνητική απάντηση με βάση τον τελευταίο που μίλησε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις».

Υπενθυμίζεται, ότι ο ιερέας έπεσε στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, όπου έγιναν συνολικά 8 συλλήψεις ενώ κατασχέθηκαν κοκαΐνη βάρους 2.238 γραμμαρίων και ακατέργαστη κάνναβη βάρους 9.092,6 γραμμαρίων. Μαζί του -για την ίδια υπόθεση- έχει συλληφθεί ακόμη ένα κληρικός, ο οποίος φαίνεται να έδωσε σε τρίτο άτομο ναρκωτικά στη Ρόδο για να τα μεταφέρει στην Αθήνα. Η έρευνα των έμπειρων αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών, ξεκίνησε τουλάχιστον πριν από δύο μήνες και έβγαλε «λαβράκι».

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, ο 46χρονος παλαιοημερολογίτης ιερέας -που έχει ποινικό παρελθόν για σωματική βία- φαίνεται πως είχε άμεση συνέργεια με την φερόμενη ως αρχηγό του κυκλώματος, καθώς συμμετείχε μεταξύ άλλων και στη διακίνηση των ναρκωτικών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης ενίοτε αποθηκεύονταν εντός Ιερού Ναού στην Αττική, με τον 46χρονο και τουλάχιστον άλλον έναν κληρικό να εκμεταλλεύονται την ιδιότητα τους.

Από τη μεθοδολογία δράσεως, των μελών της εγκληματικής οργανώσεως, την ιεραρχική τους δομή και τους ρόλους τους, προκύπτει «επαγγελματική» δράση με παράνομα κέρδη άνω των 105.000 ευρώ.

Το κανάλι του 46χρονου παλαιοημερολογίτη ιερέα στο Youtube αριθμεί πάνω από 200.000 ακολούθους και παρουσιάζει παραδοσιακές μοναστηριακές συνταγές. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα για όποιον θέλει να συνεισφέρει οικονομικά για φιλανθρωπικούς λόγους, ενώ συνεντεύξεις του έχουν φιλοξενηθεί από πολλά μέσα -έντυπα και ηλεκτρονικά.