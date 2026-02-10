Στη φυλακή οδηγούνται δύο από τους 13 κατηγορούμενους για το κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων

0

Αύριο απολογούνται τα ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Ο ένας μετά τον άλλον οι 13 από τους συνολικά 26 κατηγορούμενους ως μέλη του κυκλώματος των λαθραίων τσιγάρων πέρασαν από το πρωί κατώφλι του ανακριτικού γραφείου για να απολογηθούν.

Μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία, πριν από λίγο, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση δύο εκ των κατηγορουμένων. Εννέα κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ σε κάποιους επιβλήθηκε επιπλέον ο περιοριστικός όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης σε Α.Τ. . Σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης.

Οι κατηγορούμενοι κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις για βαρύτατα αδικήματα καθώς σε

βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη , κατά περίπτωση , για τα κακουργήματα της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωσης, διευκόλυνσης εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφίας, λαθρεμπορίας, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής όπλων καθώς και για πλημμελήματα.

Η «επιχείρηση» , σύμφωνα με το κατηγορητήριο , ήταν στημένη ως νόμιμη καπνοβιομηχανία η οποία διέθετε όλη την αλυσίδα παραγωγής, μηχανήματα, παρασκευαστήριο και αποθήκες πρώτων υλών.

Η οργάνωση, της οποίας φέρονται να ηγούνται δυο αδέλφια γνωστά ως «Πούτιν» και «Πρόεδρος» και αναμένεται να απολογηθούν αύριο , εμφανίζεται να λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2018 με διεθνείς διασυνδέσεις, παράγοντας περίπου 8 εκατομμύρια τσιγάρα τον μήνα και αποκομίζοντας έσοδα που ξεπερνούσαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως.

Οι αρχές κάνουν λόγο για ένα «πολυσύνθετο παράνομο οικονομικό σύστημα» που διέθετε τρεις πλήρως εξοπλισμένες μονάδες παραγωγής και έξι αποθήκες σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια.

Στην οργάνωση, σύμφωνα με την κατηγορία, υπήρχε ιεραρχία , τα μέλη είχαν διακριτούς ρόλους ενώ χρησιμοποιούσαν και κώδικες ονομασίες.

Το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε ναυτιλιακές εταιρείες και αγορές ακινήτων για να νομιμοποιεί τα κέρδη του, ενώ τα μέλη του εμφανίζονται να διέμεναν σε πολυτελείς βίλες δηλώνοντας, ωστόσο , πενιχρά εισοδήματα.

Οι κατηγορούμενοι στην προσπάθεια τους να συγκαλύπτουν τη δράση τους φέρονται να χρησιμοποιούσαν δεκάδες πλαστά έγγραφα, εικονικές επιχειρήσεις και τηλεφωνικές συνδέσεις στο όνομα «αχυρανθρώπων» ενώ όπως εκτιμάται οι διαφυγόντες δασμοί ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου