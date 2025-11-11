Φοιτήτρια που αγνοούνταν από την Κυριακή, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμα της στην Αλεξανδρούπολη

0

Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας

Νεκρή βρέθηκε μια 21χρονη φοιτήτρια στο διαμέρισμα της όπου διέμενε για τις σπουδές της στην Αλεξανδρούπολη.

Η νεαρή κοπέλα αγνοούνταν από το πρωί της Κυριακής 9 Νοεμβρίου. Οι γονείς της προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της τηλεφωνικά, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Αμέσως ειδοποίησαν τις Αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και τη βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις της.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου της θα προσδιοριστούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με το evros24.

Η φοιτήτρια, που καταγόταν από τη Λάρισα, φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και να ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή.