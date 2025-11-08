Μακελειό στα Βορίζια: Τον δράστη της τοποθέτησης βόμβας θέλει να βρει η αστυνομία

0

Δύο έρευνες «τρέχουν» παράλληλα μαζί με την αναζήτηση των όπλων στο φονικό σκηνικό

Ο γαμπρός του 39χρονου θύματος του μακελειού στα Βορίζια οδηγήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου. Παράλληλα, το τελευταίο 24ωρο έγιναν 15 προσαγωγές ατόμων από την περιοχή, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Την ίδια ώρα, δύο έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για την υπόθεση. Η μία αφορά τον εκρηκτικό μηχανισμό που προηγήθηκε της συμπλοκής αναζωπύρωσε τη βεντέτα μεταξύ των δυο οικογενειών και η δεύτερη στα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή με δυο νεκρούς και ακόμα δεν έχουμε εντοπιστεί. Στο μεταξύ, στην Κρήτη έφτασαν 50 αστυνομικοί, ενώ ενισχύεται με επιπλέον 100 στελέχη το τμήμα Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος.

«Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι» ανέφερε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, σημειώνοντας ότι εκτός από το ένοπλο επεισόδιο και τη συμμετοχή ατόμων σε αυτό «υπάρχουν άτομα που μετέφεραν τραυματίες, έκρυψαν τα όπλα ή και έκρυψαν εμπλεκόμενους».

Οι δυο αυτές παράλληλες έρευνες αναμένεται να συμπληρώσουν το παζλ της τραγωδίας και να αποκαλύψει το σύνολο των φυσικών και ηθικών αυτουργών.

«Η αστυνομία θα μείνει εκει, το θέμα είναι όμως είναι να αποφασίσουν οι οικογένειες να ηρεμήσουν», ανέφερε ο Πρόεδρος Ειδικών Φρουρών Κρήτης, Χρήστος Τσακνακίδης.

Το βράδυ της Παρασκευής, δυο από τους δράστες του μακελειού που αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση και νοσηλεύονταν τραυματίες σε νοσοκομείο, μεταφέρθηκαν σε σωφρονιστικό κατάστημα εκτός Κρήτης, για λόγους ασφαλείας.

Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, πραγματοποιούν έρευνες σε σπηλιές και ορεινούς όγκους προκειμένου να εντοπίσουν τον οπλισμό που χρησιμοποίησαν οι εμπλεκόμενοι στην ανταλλαγή πυρών. Ο ηθοποιός Ζαχαρίας Κεφαλογιάννης, που γνώριζε τον 39χρονο που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, μίλησε στον ΣΚΑΪ και αναφέρθηκε στα παιδιά που μένουν πίσω, άλλα ορφανά και άλλα με τον πατέρα τους στη φυλακή.

Μέχρι στιγμής, επτά άτομα έχουν συλληφθεί ως κατηγορούμενοι για την αιματηρή συμπλοκή και δύο για υπόθαλψη.

Τουλάχιστον δύο από τους συνολικά επτά συλληφθέντες για τη βεντέτα, εξετάζονται από τις αρχές για την έκρηξη που πυροδότησε την αιματηρή συμπλοκή. Πέντε ακόμη συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην ανακρίτρια για να απολογηθούν, το πρωί της Δευτέρας.