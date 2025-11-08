Σοκ στην Αχαΐα: Στο νοσοκομείο με σπασμούς 13χρονος μετά από χρήση ναρκωτικών στο σχολείο

0

Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για διακίνηση και πέντε από τους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας

Ένα περιστατικό που σοκάρει σημειώθηκε σε σχολείο στην Αχαΐα, με μαθητή Γυμνασίου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από χρήση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε σχολική μονάδα στην περιοχή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, με τον 13χρονο μαθητή να εμφανίζει σπασμούς μετά από χρήση ουσιών.

Αμέσως ενημερώθηκε το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, και ασθενοφόρο έφθασε στο σημείο, παρέλαβε τον μαθητή και, συνοδεία εκπαιδευτικού, διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο.

Για το συμβάν επελήφθη η αστυνομία, η οποία έλαβε καταθέσεις για το συμβάν στο πλαίσιο της προανάκρισης και φέρεται να προκύπτει ότι ο μαθητής, μετά από χρήση ναρκωτικής ουσίας (κάνναβη) μέσα στο σχολείο, εκδήλωσε συμπτώματα, όπως σπασμούς.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνες για το σοβαρό περιστατικό το οποίο οποία έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και στους γονείς.

Για το συγκεκριμένο θέμα συνελήφθησαν τρεις μαθητές Γυμνασίου, ένας 13χρονος και δύο 15χρονοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών, της χρήσης ναρκωτικών και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Επιπλέον, συνελήφθησαν πέντε γονείς των ανήλικων κατηγορούμενων για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Η διευθύντρια ενημέρωσε την αστυνομία για τους σπασμούς που είχε ο 13χρονος έπειτα από χρήση κάνναβης.

Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο 13χρονος, είχε αγοράσει τις ναρκωτικές ουσίες, από δύο 15χρονους μαθητές, έναντι του χρηματικού ποσού των 15 ευρώ, μευέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας εντόπισαν άμεσα και συνέλαβαν τους δύο 15χρονους κατηγορούμενους, ενώ σε έρευνες, που διενεργήθηκαν στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ, συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να διακριβωθεί η πηγή προέλευσης των ναρκωτικών, αλλά και η ύπαρξη τυχόν άλλων μαθητών του Γυμνασίου, που κάνουν χρήση ναρκωτικών.