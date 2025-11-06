Μακελειό στα Βορίζια: Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ

0

Είναι μέλη της οικογένειας της 56χρονης που τραυματίστηκε θανάσιμα

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά την απολογία τους, οι δύο τραυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, μετά το μακελειό στα Βορίζια. Τα δύο άτομα ηλικίας 25 και 30 ετών, μέλη της οικογένειας της 56χρονης που τραυματίστηκε θανάσιμα στο αιματηρό επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου, απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας, η οποία για την διαδικασία αυτή, βρέθηκε στο ΠΑΓΝΗ.

Υπενθυμίζεται ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού. Σε δηλώσεις τους οι συνήγοροι υπεράσπισης τους ανέφεραν ότι πρόκειται για μια δύσκολη υπόθεση, για την οποία προς ώρας «δεν υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται η εμπλοκή κανενός από τους κατηγορουμένους» και πώς υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία «πρέπει να φωτιστούν». Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά , «υπάρχει ένα θολό τοπίο» σχολιάζοντας πως, ενώ πρόκειται για τόσο σοβαρές κατηγορίες που επισύρουν ποινή ισόβιας κάθειρξης, εντούτοις «το αποδεικτικό υλικό δυστυχώς το πληροφορούμαστε από τις διαρροές που υπάρχουν από την Αθήνα» και πώς πρέπει να προχωρήσουν στην διαμόρφωση υπερασπιστικής γραμμής, χωρίς να έχουν στοιχεία της δικογραφίας, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Στην πορεία θα αναδειχθεί ποιος έπραξε και το έπραξε. Αναμένουμε τις βαλλιστικές εξετάσεις και τις ιατροδικαστικές εκθέσεις που ουσιαστικά θα φωτίσουν τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης» σχολίασαν από την πλευρά τους οι συνήγοροι Λευτέρης Καρτσωνας και Μαρία Παπαδάκη.