«Άνοιξαν» οι ουρανοί στην Κρήτη: Πλημμύρες σε Χανιά και Ηράκλειο – Δείτε βίντεο

Σοβαρά προβλήματα στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Κρήτης

Με σφοδρότητα έπληξε την Κρήτη ισχυρή κακοκαιρία, η οποία προκάλεσε εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα του Ηρακλείου και των Χανίων. Η ραγδαία νεροποντή μετέτρεψε βασικές οδικές αρτηρίες σε αφρισμένους χειμάρρους, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των οδηγών.

Στο Ηράκλειο, η κατάσταση ήταν δραματική στον οδικό άξονα προς τις Βούτες, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες το οδόστρωμα παραδόθηκε στη μανία των ορμητικών νερών.

Τα ρεύματα που κατέβαιναν με ταχύτητα από τα υψώματα προκάλεσαν ανάγκη για άμεση μείωση ταχύτητας ή ακόμη και ακινητοποίηση των οχημάτων, λόγω του αυξημένου κινδύνου υδρολίσθησης και ατυχήματος. Παρόμοια εικόνα επικράτησε και σε συνοικίες όπως το Παλαιόκαστρο, ο Γιόφυρος, η Φοινικιά και οι Μαλάδες.

Το ίδιο εφιαλτικό σκηνικό κυριάρχησε και στον Νομό Χανίων, όπου τα συστήματα αποστράγγισης αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν στον όγκο του νερού. Σημεία με μεγάλη συγκέντρωση υδάτων καταγράφηκαν στην οδό Αποκορώνου, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στο Καλαμάκι και στη Νέα Χώρα.

Στην οδό Κονδυλάκη στην Παλιά Πόλη σημειώθηκαν εισροές υδάτων που πλημμύρισαν επαγγελματικούς χώρους και ξενοδοχειακές μονάδες. Παράλληλα, καταγράφηκαν μικρές κατολισθήσεις σε ορεινές διαδρομές, όπως στα Περιβόλια, λόγω της υπερβολικής υγρασίας στο έδαφος.