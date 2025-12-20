Τραγωδία στα Χανιά: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε οδηγός – Το όχημά του βρέθηκε σφηνωμένο σε στενό πέρασμα

0

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων οδηγός αυτοκινήτου, το οποίο εντοπίστηκε σήμερα στις 09:00 σφηνωμένο σε στενό πέρασμα στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας Χανίων.

Άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία απέστειλε δύο οχήματα με έξι άνδρες, οι διασώστες, μετά από προσπάθεια άνοιξαν την πόρτα του οχήματος και ανέσυραν τον οδηγό, ο οποίος μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο οδηγός έμεινε για αρκετές ώρες στο σημείο πριν εντοπιστεί. Το όχημα τύπου τζιπ, για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο σημείο όπου και εντοπίστηκε. Διεξάγεται έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.