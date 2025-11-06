Τραγικό τέλος για 21χρονο που είχε εξαφανιστεί από τον Ιούνιο

0

Ο Γρηγόρης Πανόπουλος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πολίτη

Τραγικό φινάλε γράφτηκε στην αναζήτηση του 21χρονου Γρηγόρη Πανόπουλου, που είχε εξαφανιστεί από τον Ιούνιο.

Ο 21χρονος Γρηγόρης Πανόπουλος είχε εξαφανιστεί στις 11 Ιουνίου από την Αθήνα και το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί σχετικά και είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του νεαρού στις 11 Ιουλίου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Έπειτα από πέντε μήνες, αργά το βράδυ της Τετάρτης, το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την τραγική κατάληξη της αναζήτησης, καθώς ο Γρηγόρης Πανόπουλος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές και ακολούθως διαπιστώθηκε ο θάνατος του 21χρονου από το νοσοκομείο.