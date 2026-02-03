Η Lufthansa επιβεβαίωσε πως η 16χρονη Λόρα ταξίδεψε για τη Φρανκφούρτη – Αγόρασε το εισιτήριο με ελβετικό email υψηλής κρυπτογράφησης

0

Το χρονικό της εξαφάνισης

Μετά το μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας και το αεροπορικό ταξίδι που έκανε μόνη της στο εξωτερικό, η αεροπορική εταιρεία με την οποία φέρεται να ταξίδεψε για τη Φρανκφούρτη επιβεβαίωσε με καθυστέρηση σχεδόν ένα μήνα, ότι η νεαρή κοπέλα όντως επιβιβάστηκε σε πτήση της.

Η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε με έγγραφο από τη Lufthansa ότι η Λόρα ταξίδεψε μόνη της στις 8 Ιανουαρίου για τη Φρανκφούρτη. Πρόκειται στην ουσία για μία επιβεβαίωση της πληροφορίας που είχαν οι ελληνικές αρχές, σύμφωνα με την οποία η ανήλικη είχε πετάξει για τη Γερμανία λίγο πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της.

Η απάντηση της αεροπορικής εταιρείας ήρθε «μετά από πέντε αιτήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, από τις 12 Ιανουαρίου», είπε σε τηλεοπτικές της δηλώσεις η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Πληροφορίες που ήρθαν χθες στη δημοσιότητα ανέφεραν ότι η Λόρα, η οποία εξαφανίστηκε από την Πάτρα, φέρεται να προμηθεύτηκε αεροπορικό εισιτήριο για τη Γερμανία με ελβετικό email υψηλής κρυπτογράφησης, στο οποίο χρησιμοποίησε το όνομα Ρωσίδας ηθοποιού.

Η Λόρα, όπως όλα δείχνουν, είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια τη φυγή της παρακάμπτοντας όλα τα εμπόδια.

Σημειώνεται πως από τις γερμανικές αρχές έχει εκδοθεί amber alert.

Πιο αναλυτικά, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είπε στο «Live News» πως το email που έδωσε η ανήλικη ώστε να βγάλει το εισιτήριό της είναι από ελβετική εταιρεία, η οποία είναι ηλεκτρονική υπηρεσία κρυπτογραφημένης αποστολής και λήψης email που προσφέρει υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας και ασφάλειας για τα μηνύματα των χρηστών, η οποία λειτουργεί με πληρωμή.

Πρόκειται για μία εταιρεία με έδρα τη Γενεύη, η οποία ιδρύθηκε το 2014, ενώ το όνομα που χρησιμοποίησε η 16χρονη στο email αντιστοιχεί σε μία Ρωσίδα ηθοποιό.

Επιπλέον, είπε πως από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η Λόρα ήταν τουλάχιστον τέσσερις ώρες στο αεροδρόμιο.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία έστειλε ερώτημα προς τις γερμανικές αρχές αν η Λόρα μπορεί να κατέφυγε και να ζήτησε βοήθεια από ένα συγκεκριμένο ίδρυμα που είναι για κακοποιημένα παιδιά.

Αυτό το ίδρυμα μπορεί να τη φιλοξενήσει χωρίς να ειδοποιήσει τους γονείς. Υποβλήθηκε ερώτημα στο ίδρυμα της Φρανκφούρτης και η απάντηση ήταν πως η 16χρονη δεν βρίσκεται εκεί.

«Η Λόρα ήταν με έναν νεαρό στην πτήση»

Στο «Live News» μίλησε ένας άνδρας, ο οποίος βρέθηκε στην ίδια πτήση με την 16χρονη. Όπως αποκαλύπτει, η Λόρα δεν ήταν μόνη της κατά τη διάρκεια της πτήσης.

«Η κοπέλα δεν ήταν μόνη της στην πτήση. Ήταν και ένας νεαρός ψηλός με λίγο μακριά μαλλιά. Την είδα ξεκάθαρα. Δεν φορούσε τζιν, φορούσε ένα σαν φούτερ γκρι, στυλ φόρμας. Την είδα από την αίθουσα αναμονής. Είχαμε καθυστέρηση εκείνη την ημέρα, τουλάχιστον 20-25 λεπτά. Η κοπέλα καθόταν σε ένα σημείο. Εν τω μεταξύ, παρακολουθούσα και έναν νεαρό, μια πήγαινε αυτή σ’ αυτόν και μια αυτός σ’ αυτήν, και καλά καθόντουσαν χώρια.

»Και στο αεροπλάνο ήταν χώρια. Ο νεαρός καθόταν στα τελευταία καθίσματα μαζί με μένα, στο 24, και διαμαρτυρήθηκε στην αεροσυνοδό γιατί τους πήραν τα καθίσματα ένα ζευγάρι οι οποίοι δεν ξέρανε ελληνικά. Και ήρθε και έκατσε ο νεαρός στο 24 πίσω και η κοπέλα πιο μπροστά. Μετά μεσολάβησε η αεροσυνοδός και πήραν δύο καθίσματα μαζί. Ήταν μαζί. Την κοπέλα την ξαναείδα μετά, πριν κατεβούμε, 20 λεπτά, μισή ώρα, πήγε στην τουαλέτα και εγώ ήμουνα στα τελευταία καθίσματα και την ξαναείδα».

Στην εξαφάνιση της 16χρονης αναφέρθηκε και νωρίτερα σήμερα στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., επιβεβαιώνοντας ότι η ανήλικη έχει ταξιδέψει αεροπορικώς στη Γερμανία. Αυτό, όπως δήλωσε, προκύπτει μέσα από την έρευνα των αστυνομικών αρχών, ενώ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τη μη έγκαιρη ενημέρωση των Αρχών από την αεροπορική εταιρεία με την οποία πέταξε η κοπέλα.

«Αυτό θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να μας έχει γνωστοποιηθεί από τις πρώτες ώρες», είπε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Συνδέσεις» η Κωνσταντία Δημογλίδου σχετικά με το γεγονός ότι η 16χρονη αγόρασε εισιτήριο και πέταξε αεροπορικώς την ίδια μέρα της εξαφάνισής της για Φρανκφούρτη.

Όπως επεσήμανε, από το πρώτο 24ωρο η ΕΛ.ΑΣ. είχε στείλει σχετική αλληλογραφία σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν πτήσεις προς τη Γερμανία, αλλά «δυστυχώς η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία από την οποία φαίνεται ότι εκδόθηκε το εισιτήριο του παιδιού δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛ.ΑΣ.».

Τη μέρα της εξαφάνισης, δηλαδή στις 8 Ιανουαρίου, η Λόρα φεύγει από το σπίτι της στην Πάτρα στις 07:45 το πρωί, δήθεν για να πάει στο σχολείο, ωστόσο επιβιβάζεται σε ταξί για την Αθήνα.

10:10 Η Λόρα φτάνει με το ταξί στην περιοχή του Ζωγράφου, αποβιβάζεται και αναζητά κοσμηματοπωλείο και ταξιδιωτικό γραφείο.

11:00 Με ταξί από την περιοχή του Ζωγράφου η Λόρα αναχωρεί για την Ομόνοια.

11:30 Είναι η ώρα που η 16χρονη εντοπίζεται από κάμερα ασφαλείας να πηγαίνει σε ταξιδιωτικό γραφείο.

15:00 Χάνονται τα ίχνη της Λόρας από την περιοχή της Ομόνοιας – Μπαίνει σε ταξί με προορισμό το «Ελ. Βενιζέλος».

17:35 Η Λόρα βρίσκεται ήδη στο αεροπλάνο της Lufthansa με προορισμό τη Γερμανία.

19:40 Το αεροπλάνο προσγειώνεται στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.

19:45 Δηλώνεται από τους γονείς της στην Ασφάλεια Πατρών η εξαφάνιση της 16χρονης.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», το email το οποίο έδωσε η ανήλικη στο ταξιδιωτικό γραφείο της Ομόνοιας παρέπεμπε σε προφίλ χρήστη του Facebook που ζει στη Φρανκφούρτη. Μετά από μήνυμα της εκπομπής στο συγκεκριμένο προφίλ, ο τόπος διαμονής άλλαξε σε Βιέννη.

