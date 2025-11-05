Αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια: Ανησυχία για την επόμενη ημέρα, καθώς είναι δύσκολο να γίνει σασμός – Πώς αποφάσισαν να παραδοθούν τα τρία αδέρφια

0

«Τα πυρά που σκότωσαν την 56χρονη δεν προήλθαν από τον 39χρονο νεκρό»

Μια μακροχρόνια βεντέτα αναβίωσε το περασμένο Σάββατο στα Βορίζια του Ηρακλείου μετά το αιματηρό επεισόδιο με εκατοντάδες πυροβολισμούς που τρομοκράτησε το χωριό. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς υπάρχει φόβος για αναζωπύρωση της βίας.

«Δεν μπορούμε να είμαστε πια γείτονες», δήλωσαν οι συγγενείς του 39χρονου θύματος, οι οποίοι γυρνούν την πλάτη στις προσπάθειες της άλλης πλευράς να βρεθεί λύση και να επικρατήσει η λογική. «Γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες από τις τεράστιες διαφορές που χωρίζουν τις δύο οικογένειες. Αυτό είναι δύσκολο για τη συνύπαρξη των δύο οικογενειών και από εδώ και πέρα αυτό είναι πρόβλημα, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα», μετέδωσε η ρεπόρτερ της ΕΡΤ, Φανή Καλαθάκη. Μετά την κηδεία του γιου της η μητέρα του είχε δηλώσει σχετικά: «Οκτώ φορές έχει γίνει σασμός μεταξύ μας και όλες τις φορές παραβιάστηκε».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «άκουσαν τις δηλώσεις της άλλης οικογένειας και είπαν ότι δεν επιθυμούν σασμό. Κάτι πολύ σοβαρό», καθώς η μητέρα της 56χρονης μένει μόλις τρία μέτρα μακριά από τη μητέρα του 39χρονου, δηλαδή οι δύο χαροκαμένες μάνες μένουν σε πολύ κοντινή απόσταση.

Κάτοικοι του χωριού λένε ότι «δεν μπορεί να γίνει τώρα σασμός και δεν μπορεί να επιστρέψει τώρα η οικογένεια των πέντε συλληφθέντων». Μάλιστα, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, τα πράγματα είναι ακόμα πολύ νωπά στο χωριό ενώ η αντιπαλότητα μεταξύ των δύο οικογενειών είναι τεράστια.

Εντωμεταξύ, μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που έχει εμπλακεί στο πρόσφατο αιματοκύλισμα, λένε πως ζητούν να πάρουν τα βασικά πράγματα από τα σπίτια τους αλλά και τα ζώα τους να μην ψοφήσουν από την πείνα, σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr.

Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα, από τη στιγμή που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν κακήν-κακώς το χωριό, υπό το φόβο συνέχισης του μακελειού, έφυγαν χωρίς να πάρουν καν τα στοιχειώδη, ούτε τα ρούχα τα δικά τους και των παιδιών τους. Είναι ενδεικτικό ότι δεν πρόλαβαν ούτε καν τις αστυνομικές τους ταυτότητες να πάρουν, τα προσωπικά τους έγγραφα δηλαδή, που απαιτούνται για να καταθέσουν.

Έτσι, ζητούν από την Αστυνομία να διαθέσει δυνάμεις ώστε να συνοδεύσει κάποιους απ’ αυτούς να μεταβούν στα σπίτια τους να πάρουν πράγματα και στη συνέχεια να φορτώσουν τα ζώα τους σε οχήματα και να τα πάρουν από την περιοχή.

Τα τρία αδέρφια πρώτα είδαν τη μητέρα τους και μετά παραδόθηκαν

Τα τρία αδέρφια που αναζητούνταν από την αστυνομία παραδόθηκαν τελικά με την παράδοση ωστόσο να γίνεται με δυσκολία.

Οι δικηγόροι τους είχαν επικοινωνήσει με την ασφάλεια και διεξάγονταν διαπραγματεύσεις για να παραδοθούν ακόμη και πριν την κηδεία της 56χρονης.

Σύμφωνα με το Mega, τα τρία αδέρφια έδωσαν ραντεβού σε ένα συγγενικό σπίτι για να αποχαιρετήσουν τη μητέρα τους και στη συνέχεια παραδόθηκαν.

Αναμένεται λοιπόν, την Τετάρτη να οδηγηθούν στον ανακριτή, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως ο ένας εκ των κατηγορουμένων, ο μικρότερος αδελφός, τις τελευταίες μέρες έμενε σε ξενοδοχείο σ΄ ένα χωριό έξω από το Ηράκλειο. Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για το σημείο που μένει αλλά όταν έφτασαν εκεί, δεν τον βρήκαν.

Μάλιστα, ο άνθρωπος που είχε το ξενοδοχείο ήταν φίλος του κατηγορούμενου. Έτσι, οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου αλλά και στη σύλληψη του γιου του με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.

Για τον θάνατο της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη μίλησε το πρωί της Τετάρτης 5/11 στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, εξηγώντας πως η δολοφονική σφαίρα φαίνεται να προήλθε από ψηλά.

«Η γυναίκα που έπεσε νεκρή δέχτηκε πυρά από καλάσνικοφ. Είναι από καλάσνικοφ γιατί το πιστόλι το 9άρι, από τέτοια απόσταση που έριξαν, δεν τρυπάει το σίδερο. Αν βάλουμε ένα ξύλο μέσα στην τρύπα που έκανε το βλήμα, αμέσως αμέσως η άκρη του μας δείχνει την κατεύθυνση από πού έπεσαν οι πυροβολισμοί. Η κατεύθυνση δείχνει ένα μπαλκόνι, και είναι το μπαλκόνι του σπιτιού που έβαλαν δυναμίτιδες και το ανατίναξαν.

Ο δρόμος που βρισκόμαστε είναι το "σύνορο" που χωρίζει την πάνω γειτονιά με την κάτω. Στην πάνω γειτονιά μένει η συγκεκριμένη οικογένεια εμπλεκόμενη και στην κάτω η άλλη εμπλεκόμενη οικογένεια. Αυτός λοιπόν που πήρε το σπίτι και το έφτιαχνε για να μείνει, ανήκει στην οικογένεια της πάνω γειτονιάς. Και η οικογένεια της πάνω γειτονιάς δεν ήθελε τον άνδρα της κάτω. Σε αυτόν τον δρόμο σκοτώθηκε και ο 39χρονος. Στον δρόμο αυτόν βρισκόταν και το αγροτικό με μούρη προς τα εμάς, μέσα στο οποίο εντοπίστηκε ο 39χρονος που είχε δεχτεί πολλές σφαίρες», είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης από το σημείο του μακελειού.

«Δεν μπορεί να πυροβόλησε ο συγκεκριμένο άνθρωπος, ο νεκρός, τη γυναίκα, γιατί είδατε ότι οι βολές ήταν από πάνω, αλλά φαίνεται και από το πλήγμα της σφαίρας στο σώμα της γυναίκας. Τη βρήκε στην κλείδα, τη διαπέρασε και βγήκε από πίσω χαμηλά. Από εδώ που είμαστε έως το σημείο που βρέθηκε το αγροτικό του 39χρονου είναι 25 μέτρα. Δεξιά και αριστερά έπαιζαν "πόλεμο". Αυτό φαίνεται από τα σημάδια από τις σφαίρες στα σπίτια και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που ήταν γεμάτα σφαίρες. Κατά τη γνώμη μου, μετά από αυτό το χτύπημα στο σπίτι με τη δυναμίτιδα, συναντήθηκαν στο σημείο εδώ και διαπληκτίστηκαν», συνέχισε ο κ. Καλλιακμάνης.

«Άκουσα γυναίκες να λένε μπροστά σε μικρά παιδιά "περνά η ώρα και γιατί δεν τους έχουμε σκοτώσει ακόμα"», σχολίασε.