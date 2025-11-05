Καραχάλιος για Καρυστιανού: Η Μαρία με φώναξε και μου είπε «θέλω να προχωρήσουμε, να οργανώσουμε το κίνημα»

0

«Το ΚΥΜΑ δεν ανήκει σε κανέναν, αν θέλει τα domain της τα δίνω αύριο»

Σε δηλώσεις του το πρωί της Τετάρτης, ο Νίκος Καραχάλιος αναφέρθηκε στην έντονη συζήτηση που προκάλεσε η ανάρτησή του σχετικά με την πλατφόρμα ΚΥΜΑ, η οποία συνδέθηκε από τον ίδιο με τη Μαρία Καρυστιανού.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 εξήγησε ότι «το "Κ" στο ΚΥΜΑ είναι η κοινωνία που λέει κάντε κάτι. Ο κόσμος υποδεικνύει τη Μαρία Καρυστιανού ως αυτή που περνάει σαν κύμα από τον Μητσοτάκη. Δεν είναι μόνο μια μητέρα θύματος Τεμπών, η Μαρία συμβολίζει μια ιδέα, της δικαιοσύνης και της κάθαρσης».

Με αφορμή τη διάψευση που εξέδωσε η ίδια η κυρία Καρυστιανού, ο κ. Καραχάλιος σχολίασε ότι «η Μαρία πρώτα από όλα είναι άνθρωπος που έχει έντονα συναισθήματα μετά από αυτά που έχει βιώσει, ένιωσε τη δύναμη του κύματος και ένιωσα ότι κάπου αιφνιδιάστηκε».

Παράλληλα, ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας της ΝΔ ξεκαθάρισε ότι «το ΚΥΜΑ δεν ανήκει σε κανέναν, αν θέλει τα domain της τα δίνω αύριο», υπενθυμίζοντας τις συναντήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες, λέγοντας ότι «έχουμε συναντηθεί 15-20 φορές μόνο τους τελευταίους 3 μήνες».

Σχετικά με την περαιτέρω πορεία και τους σχεδιασμούς της Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Καραχάλιος ανέφερε ότι «η Μαρία με φώναξε και μου είπε "θέλω να προχωρήσουμε, να οργανώσουμε το κίνημα", όχι το ΚΥΜΑ, που μπορεί να μετασχηματιστεί σε κόμμα και να πάμε στο κοινοβούλιο. Αυτό κάναμε κάποια στιγμή το καλοκαίρι κατ’ εντολή της Μαρίας, φωνάξαμε τα κανάλια και η πρόθεση ήταν να ανακοινωθεί ένα κόμμα. Καταλαβαίνω τους δισταγμούς της καθώς οι μισοί της λένε προχώρα και οι άλλοι μισοί μην μπλέξεις με την πολιτική. Κάνουν ένα λάθος, θα έπρεπε να της λένε να μην μπλέξει με κόμματα».

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η δική του άποψη εκφράζει τη συμμετοχή του ως ένας από τους πολλούς και όχι ως εκπρόσωπος της κυρίας Καρυστιανού, σημειώνοντας ότι «δεν απαντώ ως εκπρόσωπος της Μαρίας αλλά ως ένας από τους πολλούς. Γι’ αυτό είπα ότι το ΚΥΜΑ δεν εκφράζεται μόνο τα Τέμπη αλλά και το Μάτι. Το ΚΥΜΑ δεν πρέπει να το δούμε αποκλειστικά ως ζήτημα των Τεμπών».

Κλείνοντας, ο κ. Καραχάλιος προέβλεψε την πολιτική δυναμική της κυρίας Καρυστιανού, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «η Καρυστιανού μπορεί να κερδίσει με double score τον Μητσοτάκη στις εκλογές της Κυριακής αν τις προκήρυσσε».