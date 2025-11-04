«Υπάρχουν κι άλλοι που εμπλέκονται στην υπόθεση στα Βορίζια», λέει ο συνήγορος των τριών αδερφών που παραδόθηκαν

0

Διευκρίνισε ότι δεν έχει κατατεθεί σχετικό αποδεικτικό υλικό στις αρχές

Ότι πρώτο μέλημα των δικηγόρων των τριών κατηγορουμένων για συμμετοχή στο μακελειό στα Βορίζια, ήταν η διασφάλιση της σωματικής τους ακεραιότητας, ανέφερε σε δηλώσεις του έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο λίγο μετά την παράδοση τους, ο δικηγόρος Λευτέρης Κάρτσωνας ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης τους.

«Η ευθύνη όλων είναι μεγάλη και θα πρέπει όλοι με κοινωνική ενσυναίσθηση να επιτελέσουμε το έργο μας και να φωτίσουμε τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης « είπε ο κ. Κάρτσωνας, συμπληρώνοντας ότι «είναι σίγουρο πως βρισκόμαστε στην αρχή μιας μακράς διαδρομής» και πως πρόκειται για μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τους πάντες «όπως και τους κατηγορημένους, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή ψυχολογική κατάσταση».

Όπως μάλιστα τόνισε , επιθυμία των τριών κατηγορουμένων ήταν «να προσέλθουν και να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους».

«Υπάρχουν δύο νεκροί , υπάρχουν σοβαρά τραυματισμένοι άνθρωποι, ανέφερε ο κ. Κάρτσωνας που διευκρίνισε πως σκοπός είναι «να διαφωτίσουμε την ανακριτική έρευνα και στο τέλος να υποστούν τις συνέπειες των δεινών της ποινικής κύρωσης, αυτοί που πράγματι έφταιξαν στο βαθμό που έφταιξαν».

Όπως σημειώθηκε, η παράδοση έγινε κατόπιν συνεννόησης με τις αστυνομικές αρχές, ενώ ορίστηκε και σημείο συνάντησης, «ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή παράδοση, κάτι που επετεύχθη». Χωρίς, όπως τόνισε, να θέλει να επεκταθεί στην ουσία της υπόθεσης, ο συνήγορος υπεράσπισης εξήγησε πως εμπλέκονται κι άλλα άτομα, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει κατατεθεί αποδεικτικό υλικό, καθώς αυτό που προείχε έως τώρα ήταν η άμεση και ασφαλής παράδοση στις αρχές, μετέδωσε το ΑΠΕ ΠΕ.

«Τα αποδεικτικά μέσα που αναμένεται να προσκομιστούν προφανώς θα προσκομιστούν τη στιγμή που πρέπει και την ώρα που πρέπει» είπε χαρακτηριστικά , ενώ επισήμανε ότι πρέπει με νηφαλιότητα να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ηρεμία και ταυτόχρονα να συμβάλλουμε στο να υπάρξει αίσθημα ασφαλείας στην κοινωνία».