Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για τη φονική βεντέτα στα Βορίζια – Τι βρήκαν οι αστυνομικοί μέσα στα κελιά

0

O 39χρονος Φανούρης Καργάκης την παραμονή του μακελειού φέρεται να είχε επισκεφτεί τις φυλακές

Έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Τρίτης το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. Στις φυλακές κρατούνται συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, του 39χρονου που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς το Σάββατο στα Βορίζια.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στα κελιά εντοπίστηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, ένα ψαλιδάκι, φορτιστές και ασύρματα ακουστικά, τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για ανάλυση.

Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης είχε πάει στη φυλακή την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, για να επισκεφθεί τους προφυλακισμένους συγγενείς του, τον αδερφό του, τον γαμπρό του και τον ανιψιό του και τίποτα δεν προμήνυε το αιματοκύλισμα που θα ακολουθούσε.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον σασμό μεταξύ των δύο οικογενειών, είχε αναφερθεί πως η μία οικογένεια κατηγορούσε την άλλη πως έδωσε πληροφορίες στην αστυνομία σε βάρος αυτών των τριών ανδρών, προκειμένου να επιληφθεί η αστυνομία και να προχωρήσει στη σύλληψη τους.

Υπενθυμίζεται πως πριν περίπου έναν χρόνο κατά τη διάρκεια ενός γλεντιού στο χωριό, υπήρξε μια παρεξήγηση, η οποία οδήγησε σε μπαλωθιές και εκατέρωθεν πυροβολισμούς και μάλιστα ένας από την οικογένεια του 39χρονου δέχτηκε τρεις μαχαιριές και κατέληξε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πλευρά της αστυνομίας έχει γίνει πρόταση στους γηραιότερους του χωριού να βρουν έναν τρόπο να επικοινωνήσουν με τους καταζητούμενους και να τους πείσουν να παραδοθούν.

Μάλιστα αναφέρεται πως κανένας από τους ποινικολόγος του Ηρακλείου δεν έχει δεχτεί αναλάβει κανέναν από καμία οικογένεια, καθώς λένε ότι το εθιμικό δίκαιο δεν τους το επιτρέπει.

Ζητούσε να παέι στην κηδεία του 39χρονου ο αδερφός του

Όταν η είδηση για το μακελειό στο χωριό Βορίζια έγινε γνωστή, ο αδερφός του 39χρονου ξεσήκωσε όλη τη φυλακή ζητώντας να πάει στην κηδεία του, ωστόσο, σύμφωνα με το Cretalive.gr, ο αρμόδιος εισαγγελέας απέρριψε το σχετικό αίτημα μεταγωγής του συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Σωφρονιστικοί και άλλοι κρατούμενοι, σύμφωνα με το τοπικό μέσο, δεν μπορούσαν να τον συγκρατήσουν, ενώ φώναζε να του ανοίξουν τις πόρτες να πάει στην κηδεία, που τελέστηκε χτες σε βαρύ κλίμα, υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Στα Χανιά σήμερα η κηδεία της 56χρονης

Στα Χανιά θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φουντεδάκη (το γένος Φραγκιαδάκη) που έπεσε επίσης νεκρή κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών στα Βορίζια, το περασμένο Σάββατο.

Η γυναίκα, ζούσε και εργαζόταν στα Χανιά, βρισκόταν στα Βορίζια για το ετήσιο μνημόσυνο του πατέρα της, όπου δυστυχώς βρήκε τραγικό θάνατο στην ένοπλη συμπλοκή.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 14:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Αλικιανό Χανίων και θα ακολουθήσει η ταφή στο εκεί κοιμητήριο. Η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00 το μεσημέρι.

Δημογλίδου: Υπάρχουν πληροφορίες και για άλλους εμπλεκόμενους

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε για τη σημερινή έφοδο στις φυλακές: «Σήμερα το πρωί έγινε μια έφοδος των αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης, τους οποίους συνέδραμαν και αστυνομικοί από την Αθήνα. Καταλαβαίνετε πως όσο φτάνουν καθημερινά πληροφορίες και συλλέγουν στοιχεία οι αστυνομικοί, προχωρούν και σε νέες έρευνες. Ακόμη και στις φυλακές που μπορούν να μας δώσουν στοιχεία τόσο για το περιστατικό στο χωριό με την απώλεια 2 ανθρώπων, όσο και για την έρευνα για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού».

Όπως σημείωσε: «Συνεχίζονται οι έρευνες για τα 3 αδέρφια, ακόμα και σε διπλανούς νομούς, όπως και χθες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Δεν γίνονται έρευνες μόνο σε οικίες, αυτό μπορώ να σας πω», ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε πως: «Αναζητούμε σίγουρα τους 3 για τους οποίους έχουν εκδοθεί εντάλματα, όμως υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό, ίσως και από τις δυο οικογένειες, χωρίς όμως να έχει ταυτοποιηθεί κάποιος».

«Διευκρινίζω ότι η αστυνομία δεν μέτρησε ποτέ 2.000 σφαίρες. Βρέθηκαν δεκάδες κάλυκες στο σημείο, σε καμία περίπτωση όμως δεν είχαμε αυτό το νούμερο. Όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν γίνει επιχειρήσεις στην περιοχή, ορισμένα άτομα έχουν οδηγηθεί και στη φυλακή. Σκεφτείτε μόνο το χρόνο που διανύουμε έχουν κατασχεθεί πάνω από 100 πυροβόλα όπλα από την περιοχή. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για άβατο», σημείωσε.

Ακόμη, διευκρίνισε πως δεν έχει βρεθεί ακόμη το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό και εξετάζεται αν είναι ένα από τα κατασχεμένα

«Η Αστυνομία θα παραμείνει σίγουρα όσο χρειαστεί, για να νιώθουν ασφαλείς όλοι οι κάτοικοι της περιοχής», τόνισε η κ. Δημογλίδου.