Δολοφονία Γιάννη Λάλα: «Κλειδί» η γυναίκα που ήταν μαζί του στην Αράχωβα

0

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Η γυναίκα που βρισκόταν μαζί με τον Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα και ειδοποίησε την αστυνομία για τη δολοφονία του σε ξενοδοχείο αποτελεί μάρτυρα... κλειδί στην «εκτέλεση» του 42χρονου που είχε κατηγορηθεί για τον φόνο του δημοσιογράφου, Γιώργου Καραϊβάζ.

Ο Λάλας είχε αθωωθεί λόγω αμφιβολιών για την δολοφονία του Καραϊβάζ.

Ο 42χρονος έφερε τραύματα από πυροβολισμούς, ενώ οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν καλάσνικοφ.

Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στο ΕΡΤnews δήλωσε ότι «δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη πως έχει πραγματοποιηθεί η επίθεση», πρόσθεσε όμως πως η «αυτόπτης μάρτυρας θα βοηθήσει τις έρευνες».

Επίσης, σημείωσε ότι «έχει γίνει μία πάρα πολύ καλή έρευνα στον χώρο στον οποίο συνέβη το έγκλημα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και αυτοψία από τους αστυνομικούς και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε αποτέλεσμα».

Υπενθυμίζεται ότι Γιάννης Λάλας είχε γλιτώσει από δολοφονική επίθεση τον περασμένο Μάιο, έξω από το σπίτι του στα Άνω Λιόσια.

Η έρευνα για την υπόθεση έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών στον υπόκοσμο.

Λίγο μετά τη δολοφονία εντοπίστηκε καμένο όχημα, το οποίο οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι χρησιμοποίησαν οι δράστες για να διαφύγουν.

Στο σημείο του εγκλήματος έχει γίνει εκτεταμένη έρευνα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ η Αστυνομία εξετάζει οπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής και μαρτυρίες κατοίκων.