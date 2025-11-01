Διατάχθηκε ΕΔΕ για το ξύλο των ΜΑΤ σε θαμώνες καταστημάτων στα Εξάρχεια

0

Δείτε τα βίντεο που προκάλεσαν αντιδράσεις

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για την επίθεση δυνάμεων των ΜΑΤ σε βάρος θαμώνων καταστήματος στα Εξάρχεια, το βράδυ της Παρασκευής 31/10.

Όπως έγινε γνωστό, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών της Υ.Α.Τ. εξωτερικά καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Εξάρχεια μετά τη λήξη της χθεσινής συγκέντρωσης.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram καταγγέλλεται «δεύτερη απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ σε άτομο με προσθετικό μέλος και σε άτομα που καθόντουσαν στα γύρω μπαρ στη συμβολή Κολέττη και Μεσολογγίου μετά το τέλος της πορείας στη μνήμη του Κυριάκου Ξυμητήρη. Αθήνα, 31/10/25».

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ Παρασκευής, 31 Οκτωβρίου, σημειώθηκαν επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας μετά το τέλος συγκέντρωσης, που πραγματοποίησαν διάφορες συλλογικότητες για την συμπλήρωση ενός έτους από τον θανάσιμο τραυματισμό του Κυριάκου Ξυμητήρη, την ώρα που συναρμολογούσε βόμβα σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Η επίθεση με γροθιές σε κοπέλες και αγόρια που κάθονταν και τους κοίταγαν και διαμαρτυρήθηκαν για τους τσαμπουκάδες σε ότι κινούταν.#antireport #Athens pic.twitter.com/jwUpqP4jzw — μπερναμπέο (@bernabeo2022) October 31, 2025

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε αστυνομικές δυνάμεις, που βρίσκονταν στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Εμ. Μπενάκη, με καδρόνια και φωτοβολίδες. Κατά την διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκαν 4 αστυνομικοί, ενώ συνελήφθησαν 5 άτομα.