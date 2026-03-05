Τραγωδία στα Εξάρχεια: Θανάσιμη πτώση 15χρονου Γάλλου μαθητή από μπαλκόνι ξενοδοχείου

0

Το παιδί ήταν σε σχολική εκδρομή

Οδυνηρό φινάλε είχε η σχολική εκδρομή στην Ελλάδα για έναν 15χρονο μαθητή από τη Γαλλία, καθώς λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Πέμπτης έχασε τη ζωή του, πέφτοντας από μπαλκόνι 3ου ορόφου.

Όλα έγιναν στα Εξάρχεια και συγκεκριμένα σε ξενοδοχείο επί της οδού Σολωμού, όπου καθηγητές και μαθητές σχολείου από τη Γαλλία είχαν καταλύσει στο πλαίσιο της εκδρομής τους στην Ελλάδα.

Υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες, ο 15χρονος έπεσε από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου και έχασε τη ζωή του. Αστυνομικοί έχουν αποκλείσει το σημείο και με λήψη καταθέσεων προσπαθούν να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.