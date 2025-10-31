Νέα 48ωρη απεργία των ταξί στην Αττική

0

Οι κινητοποιήσεις τους θα γίνουν Τετάρτη και Πέμπτη 5-6 Νοεμβρίου

Χωρίς ταξί θα μείνει η Αττική την Τετάρτη και την Πέμπτη (5 - 6 Νοεμβρίου 2025), μετά την απόφαση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) να προχωρήσει σε 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση. Την Τετάρτη αναμένεται να πραγματοποιηθεί και συγκέντρωση στις 10 π.μ. στη συμβολή των οδών Σπ. Πάτση με τη λεωφόρο Αθηνών.

Οι επαγγελματίες οδηγοί ζητούν ελεύθερη διέλευση στις λεωφορειολωρίδες, αλλαγές στην πολιτική για την ηλεκτροκίνηση και άμεση απόφαση παράτασης της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών ταξί και μεταφορά της υποχρέωσης για το 2035.

Ειδικότερα, το ΣΑΤΑ με ανακοίνωση του καταγγέλει την κυβέρνηση πως βάζει «ταφόπλακα στο επάγγελμα του ταξί, και χαρίζει την δημόσια επιβατική μεταφορά στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, σε εφαρμογές πολυεθνικών με σκοπό την μετάβαση του μεταφορικού έργου στα ΕΙΧ και δηλώνει «δεν θα αφήσουμε κανέναν να διαλύσει το επάγγελμά μας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής

«Η κυβέρνηση, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Κυρανάκη - Κεφαλογιάννη, βάζει ταφόπλακα στο επάγγελμα του ταξί και χαρίζει την δημόσια επιβατική μεταφορά στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, σε εφαρμογές πολυεθνικών με σκοπό την μετάβαση του μεταφορικού έργου στα ΕΙΧ.

Η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση των ταξί από 1-1-2026, χωρίς ρεαλιστικό σχέδιο μετάβασης, είναι μια απόφαση - κόλαφος για τον κλάδο. Είναι μια απόπειρα εξόντωσης χιλιάδων επαγγελματιών, που παλεύουν καθημερινά για το μεροκάματο μέσα σε συνθήκες ακρίβειας, υπερφορολόγησης και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Απαιτούμε :

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: 'Αμεση παράταση της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών Ε.Δ.Χ. Ταξί από 1-1-2026. Η υποχρέωση αυτή να μετατεθεί οριζόντια για το 2035.

ΚΥΑ Κυρανάκη - Κεφαλογιάννη: 'Αμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025 (ΦΕΚ ΄Β 4564).

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ: Δίκαιη φορολόγηση με βάση τα βιβλία και στοιχεία (Κ.Β.Σ.) - Αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΛΩΡΙΔΕΣ: Ελεύθερη διέλευση των έμφορτων Ε.Δ.Χ. Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας, χωρίς διαχωρισμούς.

ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ - ΥΠΟΚΛΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ:

Υπεράσπιση του ν.4530/2018, που διαχωρίζει το μεταφορικό έργο των ΕΔΧ Ταξί με τα ενοικιαζόμενα Ε.Ι.Χ. με οδηγό και βελτίωση του όπου απαιτείται.

Σωστή εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας για τις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ. και δημιουργία μητρώου για τα ενοικιαζόμενα με οδηγό.

Το τρίωρο προκράτησης των ενοικιαζόμενων Ε.Ι.Χ. με οδηγό να ισχύσει σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια με κατώτερη αποζημίωση τα 150 ευρώ.

Η Ακατανόητη Παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που χτυπά τον Κλάδο μας

Η πρόσφατη παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο ΣΑΤΑ και στα ΡαδιοΤαξί δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία. Είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται μια τέτοια κίνηση που στοχεύει ευθέως τον δίκαιο αγώνα μας. Πίσω από τις επίσημες δικαιολογίες, κρύβονται μεγάλα συμφέροντα πολυεθνικών κολοσσών που επιδιώκουν να εξαφανίσουν τους μικρομεσαίους και να επιβάλουν έναν αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος μας.

Η επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής για τον έλεγχο φορέων και ενώσεων ταξί είναι προκλητική και προσβλητική για ολόκληρο τον κλάδο. Επιχειρεί να σπιλώσει τη φήμη και την τιμή μας, αφήνοντας υπόνοιες στην κοινή γνώμη για παρεμπόδιση ανταγωνισμού, χωρίς καμία ουσιαστική βάση. Μια τέτοια τακτική δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν και δείχνει ξεκάθαρα πως πίσω από αυτή την επίθεση κρύβονται αλλότρια συμφέροντα.

Δεν θα αφήσουμε κανέναν να διαλύσει το επάγγελμά μας. Δεν θα υποχωρήσουμε - Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι.

Όσο εκείνοι νομοθετούν ενάντια στο Ταξί, εμείς θα είμαστε στους δρόμους.

Καταγγέλλουμε την απόλυτη σιωπή και συντονισμένη Ομερτά που επιβάλλουν η Ομοσπονδία και η κυβέρνηση, κρυμμένοι πίσω από ψεύτικες υποσχέσεις και κρυφές συμφωνίες, απέναντι στην καταστροφική πολιτική που εξαντλεί τον κλάδο μας.

Καλούμε τους συναδέλφους σε γενικό ξεσηκωμό, με τη 48ωρη απεργία ως πρώτο σταθμό αγώνα σε όλη την Ελλάδα. Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας δεν περιμένει. Ενωμένοι, δυνατοί και αποφασισμένοι, θα ανατρέψουμε τα σχέδια που μας θέλουν υποταγμένους και σιωπηλούς».

Τέλος το Σ.Α.Τ.Α. απευθύνει κάλεσμα ενότητας και μάχης προς όλα τα σωματεία ταξί της χώρας, τονιζοντας πως «η επίθεση που δεχόμαστε ως κλάδος δεν έχει σύνορα - δεν κάνει διακρίσεις. Είτε Αθήνα, είτε Θεσσαλονίκη, είτε Πάτρα, είτε νησιά: ο στόχος είναι κοινός - η υπεράσπιση του επαγγέλματος».