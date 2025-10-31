Ο ΙΣΑ στηρίζει την κινητοποίηση των εργαστηριακών ιατρών

0

Κλειστά τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια στις 7 Νοεμβρίου

Κλειστά θα παραμείνουν την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια της χώρας, καθώς οι εργαστηριακοί γιατροί προγραμματίζουν κινητοποίηση και συγκέντρωση στις 12:00, μπροστά από το Υπουργείο Οικονομικών (Καραγιώργη Σερβίας).

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκφράζει την πλήρη στήριξή του στην πανελλαδική κινητοποίηση των εργαστηριακών ιατρών που αντιδρούν στη «δυσβάστακτη οικονομική επιβάρυνση που προκαλεί το μέτρο του clawback και τα χρόνια προβλήματα στη λειτουργία των εργαστηρίων».

Σημειώνει ότι «η βιωσιμότητα των ιατρείων και η συνέχιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας βρίσκονται πλέον σε οριακό σημείο, με κίνδυνο να τεθεί σε δοκιμασία, η πρόσβαση των ασθενών σε βασικές εξετάσεις».

Ο ΙΣΑ καλεί όλα τα μέλη του να συμμετάσχουν ενεργά στην κινητοποίηση, για την προάσπιση της επιβίωσης του κλάδου «που βρίσκεται σε απόγνωση, λόγω της ασφυκτικής οικονομικής πίεσης που προκαλεί το μέτρο του clawback και των ανεπαρκών αποζημιώσεων από τον ΕΟΠΥΥ, παρά τις κάποιες βελτιώσεις που έχουν γίνει».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, οι φορείς του ιατρικού κόσμου καλούν τον πρωθυπουργό να παρέμβει άμεσα και ζητούν, κατάργηση του clawback και διαγραφή των σωρευμένων χρεών, εφαρμογή επιστημονικών πρωτοκόλλων εξετάσεων για περιορισμό της υπερσυνταγογράφησης, δίκαιη και βιώσιμη χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας Υγείας.