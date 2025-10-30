«Τον αγαπώ», σοκάρει η εικόνα και η αντίδραση της 40χρονης στο Κορωπί μετά τον ξυλοδαρμό της

0

«Όταν τσακωνόμαστε δεν μιλάμε μεταξύ μας, αυτό είναι όλο»

Την έχει παραμορφώσει από το ξύλο, αλλά εκείνη τον υπερασπίζεται. Σοκαριστική είναι η εικόνα, αλλά και η αντίδραση της 40χρονης από το Κορωπί μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της.

Δείχνοντας δημόσια το πρόσωπό της που φέρει σοβαρά τραύματα, υποστήριξε ότι έχουν σχέση αγάπης, καθώς μαζί του έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι οι ξυλοδαρμοί είναι σπάνιοι και απέδωσε σε υπερβολές τα σοβαρά οικογενειακά της προβλήματα που αποκαλύφθηκαν μετά την εισαγωγή της στην ενταντική.

«Είμαστε γονείς, μεγαλώνουμε παιδιά μαζί, δεν έχουμε μια υπέροχη σχέση, αλλά έχουμε μια σχέση αγάπης όταν είμαστε μαζί. Και μιλάμε κάθε βράδυ, μιλά με τα παιδιά μου στο τηλέφωνο, η ώρα του δείπνου είναι πολύ χαρούμενη στιγμή, κάθε βράδυ, ακόμη κι όταν είναι μακριά και ανυπομονούμε για την επιστροφή του», είπε στο Live News.

«Τα τελευταία χρόνια, επειδή έφυγε για να δουλέψει στο εξωτερικό και με άφησε με ένα μωρό που ήταν τεσσάρων μηνών και ήμουν μόνη μου με το αγόρι και το μωρό και ήμουν στεναχωρημένη. Ήθελα η οικογένειά μας να είναι μαζί, αλλά μετά δεν ήμουν βέβαιη και δεν ήθελα να μετακομίσουμε στην Εσθονία. Κι έτσι περίμενε», πρόσθεσε στην εκπομπή του Mega.

Στη συνέχεια, υποστήριξε για τον σύντροφό της που έχει συλληφθεί: «Τον αγαπώ τον σύντροφό μου. Είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Αλλά έχουμε θέματα, έχουμε διαφωνίες και τέτοια πράγματα, αλλά είμαστε μια κακονική οικογένεια. Οι ξυλοδαρμοί όμως, δεν είναι μια σύνηθης κατάσταση. Σίγουρα όχι. Δεν συμβαίνει συχνά, αλλά συνήθως, όταν τσακωνόμαστε κλείνουμε τις πόρτες και δεν μιλάμε μεταξύ μας, αυτό είναι όλο».