Ανιματέρ και κλόουν που γεμίζουν χαμόγελα

0

Το μυστικό για αξέχαστα παιδικά πάρτι

«Θέλω το παιδί μου να περάσει καλά και να γελάσει με την ψυχή του» – αυτή είναι ίσως η φράση που ακούγεται περισσότερο από κάθε γονιό πριν από ένα πάρτι. Γιατί η αλήθεια είναι μία: δεν υπάρχει καλύτερο δώρο από το χαμόγελο ενός παιδιού.

Σε αυτό ειδικεύεται η ομάδα του klooun-zavolies.gr. Με έμπειρους ανιματέρ και πολύχρωμους κλόουν, έχει καταφέρει να δημιουργήσει αμέτρητες αξέχαστες στιγμές σε γενέθλια, βαπτίσεις και σχολικές εκδηλώσεις.

Η μαγεία της διασκέδασης

Από την πρώτη στιγμή, οι ψυχαγωγοί κερδίζουν την προσοχή των παιδιών και τα βάζουν στον κόσμο του παιχνιδιού. Οι δραστηριότητες δεν είναι τυποποιημένες – κάθε πρόγραμμα «χτίζεται» ανάλογα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα της παρέας.

• Οι κλόουν σκορπίζουν γέλιο με γκάφες, μιμήσεις και μπαλόνια σε απίθανα σχήματα.

• Οι ανιματέρ προτείνουν θεατρικά παιχνίδια, ομαδικές δοκιμασίες και διασκεδαστικούς χορούς.

• Το face painting γεμίζει τον χώρο με σούπερ ήρωες, ζώα και παραμυθένιες φιγούρες.

• Τα μαγικά κόλπα κρατούν αμείωτη την αίσθηση της έκπληξης.

Πάρτι χωρίς άγχος για τους μεγάλους

Ένα από τα μεγαλύτερα άγχη των γονιών είναι να κρατηθούν όλα τα παιδιά απασχολημένα. Με την ομάδα του klooun-zavolies.gr αυτό λύνεται: οι ψυχαγωγοί αναλαμβάνουν πλήρως το κομμάτι της διασκέδασης, δίνοντας στους γονείς την ευκαιρία να απολαύσουν και οι ίδιοι το πάρτι.

Γιατί η ψυχαγωγία είναι τόσο σημαντική;

Σύμφωνα με τη UNICEF: Ώρα για παιχνίδι, κάθε στιγμή, το παιχνίδι αποτελεί θεμέλιο για τη σωστή ανάπτυξη του παιδιού. Και οι ανιματέρ μπορούν να μετατρέψουν αυτή τη φυσική ανάγκη σε μια οργανωμένη, ασφαλή και αξέχαστη εμπειρία.

Τι κάνει το klooun-zavolies.gr να ξεχωρίζει

• Εμπειρία και επαγγελματισμός

• Δραστηριότητες σχεδιασμένες για όλες τις ηλικίες

• Δημιουργικότητα και πρωτοτυπία

Κλείνοντας…

Ένα παιδικό πάρτι δεν είναι μόνο μουσική και τούρτα – είναι οι στιγμές που μένουν. Και αυτές τις στιγμές τις φτιάχνουν οι σωστοί ψυχαγωγοί.

