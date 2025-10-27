«Έβρισε τη μητέρα μου, νόμιζα ότι θα με σκοτώσει», ισχυρίστηκε ο δράστης της δολοφονίας στα Χανιά

0

Φόβοι για ενδεχόμενη βεντέτα ανάμεσα στις δύο οικογένειες

Αναστατωμένοι είναι όλοι στην τοπική κοινωνία της Κισσάμου Χανίων με το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε στο χωριό Έλος, την ώρα που οι κάτοικοι γιόρταζαν τη γιορτή του κάστανου. Ένας 22χρονος κτηνοτρόφος πυροβόλησε και σκότωσε τον 52χρονο θείο του, ανήμερα της ονομαστικής του εορτής, με τρεις σφαίρες στην καρδιά. «Μου έβρισε τη μητέρα. Νόμιζα ότι θα με σκοτώσει», υποστήριξε μετά τη σύλληψή του.

«Με απείλησε και έβρισε τη μητέρα μου. Κινήθηκε προς το μέρος μου και έκανε μια κίνηση σαν να πάει να βγάλει κάτι. Φοβήθηκα και πυροβόλησα». Με αυτά τα λόγια προσπάθησε να εξηγήσει πώς έφτασε να τραβήξει όπλο μπροστά σε δεκάδες ανθρώπους που διασκέδαζαν στο πανηγύρι, σημειώθηκε στο Star.

Ο δικηγόρος του, Γιώργος Φραντζεσκάκης, ανέφερε πως ο πελάτης του είναι συντετριμμένος και δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι συνέβη: «Ποτέ δε φανταζόταν ότι θα ξημέρωνε μια μέρα σαν αυτή. Έχει μετανιώσει βαθιά για ό,τι έγινε».

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν πως οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν κοντά σε ένα αυτοσχέδιο μπαρ του πανηγυριού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο 22χρονος έβγαλε ένα μικρό πιστόλι των 22 χιλιοστών και πυροβόλησε τρεις φορές εξ επαφής τον θείο του, σκοτώνοντάς τον ακαριαία.

Το ασθενοφόρο που έφτασε λίγο αργότερα δεν κατάφερε να προσφέρει καμία βοήθεια, καθώς ο 52χρονος ήταν ήδη νεκρός.

Ο 22χρονος κρυβόταν μετά το φονικό, όμως παραδόθηκε

Μετά το φονικό, ο νεαρός εξαφανίστηκε από το χωριό και, σύμφωνα με πληροφορίες, κρυβόταν σε ορεινό σημείο των Χανίων.

Η αστυνομία τον αναζητούσε για σχεδόν μία ημέρα, ενώ ο ίδιος είχε το κινητό του ανοιχτό για να επικοινωνεί με τον δικηγόρο και την οικογένειά του.

Το μεσημέρι της επόμενης ημέρας παραδόθηκε στην Ασφάλεια Χανίων, χωρίς όμως να αποκαλύψει πού βρίσκεται το φονικό όπλο.

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτριά του Star Γωγώ Αποστολάκη, οι αρχές γνωρίζουν ότι πρόκειται για πιστόλι διαμετρήματος .22, καθώς στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκε κάλυκας και ένα φυσίγγιο.

Αυτή την ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γίνονται διαβουλεύσεις ώστε ο 22χρονος να υποδείξει το σημείο όπου έκρυψε το όπλο που χρησιμοποίησε.

Ο νεαρός θα αντιμετωπίσει βαριά κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Χανίων, γύρω στις 12:00, όπου πιθανότατα θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Φόβοι για βεντέτα

Το κλίμα στην Κίσσαμο παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο, καθώς οι δύο οικογένειες είχαν μακροχρόνιες διαφορές για κτήματα και βοσκοτόπια.

Πηγές της αστυνομίας εκφράζουν έντονους φόβους για ενδεχόμενη βεντέτα, γι’ αυτό και αναμένεται να ληφθούν προληπτικά μέτρα στην περιοχή.