ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους ο λογιστής και ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού

0

Δεκατρείς κατηγορούμενοι έχουν πάρει το δρόμο για τη φυλακή

Το δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους δυο ακόμη κατηγορούμενοι στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ανεβάζοντας τον αριθμό των προσωρινά κρατουμένων στους 13.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυο κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται χωρίς, ωστόσο, να πείσουν με τους ισχυρισμούς τους καθώς ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση τους.

Ο πρώτος, ο οποίος σύμφωνα με την κατηγορία εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης αγροτεμαχίων τα οποία εκμίσθωνε σε μέλη του κυκλώματος, ισχυρίστηκε πως κατηγορείται άδικα.

«Άδικα κατηγορούμαι για την υπόθεση αυτή, επειδή δεν έχουν καταφέρει να βρουν τους πραγματικούς υπαίτιους» φέρεται να είπε ενώπιον του ανακριτή ενώ ισχυρίστηκε πως εμπιστεύτηκε έναν μεσίτη δίνοντας του τους κωδικούς του taxisnet. «Γνώριζα ότι θα υποβάλλω αίτηση ως νέος αγροτης. Εκείνος πέρασε στην ιδιοκτησία ψευδώς αγροτεμάχια χωρίς να το γνωρίζω . Μου ανέφεραν ότι όλα είναι νόμιμα» φέρεται να υποστήριξε .

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα καλλιεργητής βαμβακιού , σύμφωνα με τις Αρχές, εν γνώση του δήλωνε μη ορθά στοιχεία αναφορικά με αγροτεμάχια που φέρεται να μίσθωνε.

«Είμαι κατ’ επάγγελμα αγρότης 40 χρόνια στην Πέλλας , καλλιεργώ 800 στρέμματα και ζούμε από αυτό» είπε απολογούμενος υποστηρίζοντας και ο ίδιος ότι εμπιστεύτηκε έναν μεσίτη στην περιοχή για να του βρει και άλλες εκτάσεις και «να αυξήσω την παραγωγή μου». «Μου παρέδωσε χάρτες, μου υπέδειξε τα αγροτεμάχια, τα καλλιέργησα και κάλυψα όλα τα αγροτικά έξοδα» φέρεται να ισχυρίστηκε . «Έχω παραδώσει όλα τα αγροτικά τιμολόγια εσόδων - εξόδων για την παραγωγή μου ενώπιον του ανακριτή , χωρίς ωστόσο να αξιολογηθούν. Θεωρώ απολύτως άδικη την προφυλάκιση μου επειδή ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορεί να εντοπίσει τους πραγματικούς ενόχους» ήταν η αντίδραση του μετά την απόφαση για την προσωρινή του κράτηση .

Ο πολυσυζητημένος λογιστής μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αν και οι κατηγορίες σε βάρος του αναβαθμίστηκαν πριν από λίγα εικοσιτετράωρα. Ο λογιστής φέρεται να κατείχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία και την οργάνωση του κυκλώματος. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ρόλο στην ποινική του μεταχείριση «έπαιξε» η απολογία του στην οποία φέρεται να αρνήθηκε όσα του αποδίδονται .

«Είχαν έναν συνεργάτη στο γραφείο ο οποίος συνεργαζόταν με έναν μεσίτη αγροτικών εκτάσεων. Εκείνος έκανε τις αλλαγές στα Ε9, μόλις το συνειδητοποίησα το διόρθωσα αμέσως» φέρεται να είπε σημειώνοντας «Από την πρώτη στιγμή έθεσα τα στοιχεία ενώπιον των αρχών. Δεν έκανα ποτέ αγροτικες δηλώσεις ο ίδιος. Δεν βρέθηκε τίποτα παράνομο στο σπίτι μου, ούτε ποτέ απέκτησα χρήματα από τις επιδοτήσεις».

Ελεύθερος με όρους αφέθηκε μετά την απολογία του και ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος ο οποίος έχει, ήδη , κριθεί προφυλακιστέος.

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος χθες αισθάνθηκε αδιαθεσία με αποτέλεσμα να μην απολογηθεί αλλά να διακομισθεί στο νοσοκομείο . Σήμερα πήρε εξιτήριο και αμέσως μετά οδηγήθηκε στην Ευελπίδων προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και τελικά να αφεθεί ελεύθερος.

«Μεγάλωσα μόνος μου τα παιδιά μου, δουλεύοντας 40 χρόνια, 15 ώρες την ημέρα ως αγρότης. Δε θέλω να πιστέψω αυτά που κατηγορείται ο γιος μου. Τώρα τα άκουσα κι εγώ πρώτη φορά» είπε σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον του ανακριτή.

Ο κύκλος των απολογιών θα κλείσει με αυτή ενός κατηγορουμένου που νοσηλεύεται στον νοσοκομείο. Ανακριτής και εισαγγελέας θα λάβουν εκεί την απολογία του και αμέσως μετά θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείρισ.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου