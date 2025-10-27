Φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στα Ανώγεια Ρεθύμνου

0

Άμεση η παρέμβαση της Πρυοσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι στα Ανώγεια, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να κινητοποιήθηκε άμεσα για την κατάσβεσή της.

Η φωτιά αφορά σε χορτολιβαδικη έκταση η οποία επεκτάθηκε, ως έρπουσα, γρήγορα, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο.

Στο σημείο, έσπευσαν 4 οχήματα με τουλάχιστον 16 πυροσβέστες και με τη συνδρομή ομάδας ΕΜΟΔΕ κατάφεραν να θέσουν σε έλεγχο το μέτωπο της φωτιάς. Συνεχίζονται όμως οι προσπάθειες για πλήρη κατάσβεση της, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η ανακριτική υπηρεσία της Πυροσβεστικής ήδη έρευνα τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.