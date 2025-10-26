ΟΠΕΚΕΠΕ: Ακόμη δύο κατηγορούμενοι πήραν το δρόμο της φυλακής – Είπαν πως δεν γνώριζαν ότι γινόταν απάτη

0

Αρνήθηκαν τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται

Οκτώ κατηγορούμενοι στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ πήραν το δρόμο της φυλακής μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής .

Δυο αδέλφια προφυλακίστηκαν, πριν από λίγο, με ομόφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα .

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Τα δύο αδέλφια, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, καλλιεργούσαν βαμβάκι και δήλωναν ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια, προκειμένου να λαμβάνουν παρανόμως ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.

Στις απολογίες τους, ωστόσο, εξέφρασαν τη θέση πως δεν γνώριζαν ότι γινόταν απάτη.

«Η αλήθεια είναι ότι μας είπαν ότι ως νέοι αγρότες μπορούμε να πάρουμε νόμιμη επιδότηση και ακολουθήσαμε τις διαδικασίες που μας υπέδειξαν» φέρονται να είπαν συμπληρώνοντας «Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη.».

Νωρίτερα, άλλοι δύο κατηγορούμενοι αδελφοί μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι ενώ χθες προφυλακίστηκαν ακόμα τέσσερα άτομα.

Τις προηγούμενες ημέρες αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους συνολικά 19 κατηγορούμενοι .

Οι απολογίες συνεχίζονται ενώ μεταξύ των κατηγορουμένων που δίνουν εξηγήσεις σήμερα είναι και μέλη της φερόμενης ως ηγετικής ομάδας της εγκληματικής οργάνωσης.

Μαρία Ζαχαροπούλου