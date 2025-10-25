Σύλληψη 42χρονου την ώρα που πετούσε τραπεζικές κάρτες που είχε κλέψει

Σύλληψη 42χρονου την ώρα που πετούσε τραπεζικές κάρτες που είχε κλέψει

Είχε διαρρήξει όχημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Στη σύλληψη 42χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να απορρίπτει τραπεζικές κάρτες και έγγραφα που δεν ήταν δικά του προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας - Τριανδρίας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, από την έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου διαπιστώθηκε ότι ο 42χρονος είχε διαρρήξει όχημα στο κέντρο της πόλης και αφαίρεσε από αυτό τα αντικείμενα, που προσπάθησε να «εξαφανίσει», καθώς και έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή.