Λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών στη σορό του Διονύση Σαββόπουλου

0

Θα βρίσκεται εκεί μέχρι τις 11:30

Τελείται σήμερα στη 1.00 μ.μ., στη Μητρόπολη Αθηνών, η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, και θα ακολουθήσει ταφή στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Πριν λίγη ώρα η σορός του αγαπημένου δημιουργού έφτασε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, όπου θα βρίσκεται έως τις 11.30 π.μ., για όσους επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν.

Θυμίζουμε ότι επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, τα χρήματα να προσφερθούν στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε (EUROBANK - GR18 0260 2950 0002 9020 1796 406 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ή στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη (ΠΕΙΡΑΙΩΣ - GR26 0172 2020 0052 0209 9405 694 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ). Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται: Διονύσης Σαββόπουλος, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.